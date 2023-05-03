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المرأة

فنانة شهيرة: أرفض الزواج لهذه الأسباب

Lebanon 24
03-05-2023 | 14:00
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رفضت الفنانة المصرية منة فضالي فكرة زواجها مجددا، مشيرة إلى أنها لا ترغب بذلك الآن كونها ممثلة.
وقالت فضالي خلال لقائها مع برنامج "مساء dmc": "أنا واخدة موقف من الجواز واتعودت أبقى لوحدي ومبسوطة كدا، لأني مبحبش حد يتحكم فيا واتقدملي كام حد بس خلاص، مبحبش حد يقولي أنت خارجة وجاية أمتى، أنا ممثلة وبرجع بليل".
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وتحدثت فضالي عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي ظهرت من خلاله بشخصية "نرجس" ، مبينة أنها ترددت في البداية بقبول الدور.

وقالت: "كنت خايفة يبقى دمي تقيل في جعفر العمدة؛ لأني مجربتش أعمل كوميدي وعمري ما شفت نفسي دمي خفيف وعمري ما اتفرجت على مشهد ليا بعد ما أخلص، لأني دايما بنتقد نفسي وبشوف نفسي مبعرفش أمثل وممكن أسمع ردود الأفعال بس واتطمن".
وكشفت فضالي عن الهدف الذي يكمن وراء شخصيتها: "نرجس هي الشخصية الوحيدة من زوجات جعفر العمدة اللي دايما بتتهان وبيحسسوها إنها قليلة وبالتالي قررت تنفصل ورسالتها في المسلسل كانت حول كرامة المرأة؛ لأنها مكنتش طمعانة في جعفر العمدة إنما كانت عايزة تخلف وتعيش عادي وتقضي على فكرة الجدول".

وأضافت: "نرجس مكنش ينفع ترجع لـ جعفر وكنت بعيط وأنا بعمل المشهد بس محمد سامي قالي لازم تكوني متماسكة لأنك سيباه عن قناعة، وفي النهاية أنا مبسوطة أن الناس حبوا الشخصية وتفاعلوا معاها".
وأشادت فضالي بتعاونها مع المخرج محمد سامي، قائلة: "لأنه متميز وأمين على الممثل وبيخاف عليه وبيحبه ولو مشهد واحد بس هوافق أعمله مع محمد سامي، لأن عنده كل الممثلين واحد ولو واحد مبيعرفش يمثل هيخليه يمثل". (فوشيا)
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