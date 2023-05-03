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المرأة

أظافر السلاسل.. صيحة اعتمتدها ريتا أورا في "ميت غالا" (صور)

Lebanon 24
03-05-2023 | 11:00
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لفتت النجمة ريتا أورا في حفل "ميت غالا" انتباه الحضور لها بعد ظهورها بأظافر "غريبة".
واعتمدت ريتا اورا صيحة مميزة للاظافر ترتبط بالموضة والمجوهرات، وهي الاظافر التي تتدلى منها سلاسل ذهبية طويلة، فكانت الأكثر جرأة على سجادة ميت غالا 2023.
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واستطاع خبير تجميل الأظافر الذي تتعاون معه ريتا أن يبرز مانيكير أظافرها، إذ ثبَّت لها في البداية أظافر رفيعة طويلة كقاعدة ثم قام بطلائها باللون الأسود العرق سوسي، ثم زيَّن كل ظفر بأحجار كريم وقلادات على شكل سلاسل طويلة من الخرز، تضم كل منها لآليء مختلفة الأحجام.
 
 
 
وجاء مانيكير أظافرها ليكمل أناقة فستانها، الذي جاء مثيرا بالقدر نفسه، مع تزوده بصدرية شفافة، أحزمة وردية خارج الكتفين، كشكشة وذيل طويل شفاف مقاس XXL.
 
 
وعلّق خبراء على ذلك بقولهم إن تلك الصيحة التي اعتمدتها ريتا وأبرزت من خلالها فكرة السلاسل البراقة مع مانيكير الأظافر الأسود هي صيحة يتوقع أن تحظى برواج وانتشار كبيرين خلال الفترة المقبلة، في ظل الزخم الذي تحظى به مجوهرات الأظافر الآن. (فوشيا)
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