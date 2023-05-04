هل حددت ماريتا الحلاني موعد زواجها؟ (فيديو)

أعربت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني عن سعادتها برفقة خطيبها كميل ابي خليل.

وقالت في حديث لبرنامج "انسايدر بالعربي" إنه "هناك الكثير من الأحلام فكلانا نهتم بالفن ونحب الفن ولدينا طموحات عالية"، وعن إمكانية ان يكون هناك عمل فني يجمعهما قالت ماريتا: "هناك أحاديث كثيرة بيني وبينه حول هذا الموضوع ولكن كل شيء في وقته".

وعن موعد زفافهما قالت ماريتا: "قريباً.. ولكن لن اعطي موعد لست متأكدة منه مائة بالمئة لأني لغاية الآن لم أقرر بشكل نهائي ولكن موضوع الزواج هو الهدف الذي نسعى إليه أنا وكميل".

بدوره عبّر كميل عن محبته الكبيرة لماريتا وقال: "أنا بحبا كتير وبشوف حالي فيها وبفتخر فيها".

وكانت ماريتا الحلاني قد احتفلت بخطوبتها من كميل أبي خليل قبل مدة بحضور عائلتي العروسين حيث أعلنت ذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني حرصت على توثيق اللحظة التي تقدم فيها كميل أبي خليل لخطوبتها في باريس ونشرت ماريتا فيديو عبر حساباتها وبدت ي غاية السعادة. (سيدتي)