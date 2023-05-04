"كأنها حدثت بالأمس".. الفنانة الشهيرة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش من طبيب العائلة

تحدثت الفنانة دانا حمدان عن تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي من قبل طبيب العائلة.



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وأكدت حمدان أن واقعة التحرش أثرت فيها، وقالت: أعطيناه الأمان للطبيب بس اتحرش بيا والحادثة دي عمري ما هنساها وآثارها مش هتروح". وقالت خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه المذيعة سهير جودة: "واقعة التحرش دي حصلت لي وأنا عمري 14 سنة لكن لما بفتكرها أشعر كأنها حدثت بالأمس".وأكدت حمدان أن واقعة التحرش أثرت فيها، وقالت: أعطيناه الأمان للطبيب بس اتحرش بيا والحادثة دي عمري ما هنساها وآثارها مش هتروح".

وأضافت: "حدوث واقعة التحرش مش هيخليني آخد موقف من كل الرجالة، ولكن قفلت الباب قدام الزواج وأخدت هدنة من الارتباط بس مش عن تعمد، الموقف اللى حصل ليا وأنا صغيرة كان صعب جداً".

وتابعت: "لما اتعرضت للتحرش قلت لوالدتي وهي وقتها مستوعبتش اللى أنا قلته ومصدقتنيش ومصدقتش أن الطبيب يعمل كده، والحمد لله وقتها ربنا ستر لأنه كان في العيادة وفيه مرضى برة فمش هيقدر يعمل علاقة كاملة معايا". (لها)