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المرأة

بعد تعرضها لحادث سير خطير.. الممثلة الشهيرة تطمئن الجمهور على حالتها

Lebanon 24
04-05-2023 | 08:00
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طمأنت الممثلة المصرية هند عاكف، جمهورها على حالتها الصحية، بعد أيام من إعلان شقيقها عن تعرضها لحادث سير خطير نُقلت على إثره إلى المستشفى.
وقالت عاكف في منشور لها عبر حسابها في "فيسبوك": "أحب أطمن جمهوري وأصدقائي الغاليين إني بخير الحمد لله ربنا نجاني، ألف شكر لكل أصدقائي وزملائي اللي سألو عني".
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وأضافت: "وقريب جدًا هطلع لايف نتكلم في موضوع مهم بخصوص تخطيط الشوارع الوسعة اللي بدون (مطبات صناعية وبدون إنارة والنتيجة حوادث موت) أخص بذلك شارع 9 بالمقطم".
كما نعت الفنانة المصرية زميلها مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا منذ ايام قليلة، اذ قالت: "أول حاجة أحب اكتبها على صفحتي بعد ربنا ما نجاني من الحادثة.. تقديم واجب العزاء في الزميل الفاضل الفنان مصطفى درويش نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة للمغفور له بإذن الله.. الله يرحمك يا مصطفى ويسكنك فسيح جناته.. منعني عن تقديم واجب العزاء ظروف الحادثة.. في الجنه ونعيمها يامصطفى يا أبو أجمل قلب في أمان الله مع السلامة". (فوشيا)
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