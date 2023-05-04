أسباب غير متوقعة للعيون المنتفخة.. كيف يمكنك إدارتها؟

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تعد العيون المنتفخة من كبرى المشاكل التي تواجه النساء يومياً، وترجع الإصابة بها إلى قائمة طويلة من الأسباب، بعضها لا يدعو إلى القلق، والبعض الآخر يحتاج منكِ إلى الالتزام ببعض المعايير والإجراءات، لتجنب مظهرها المزعج.إذا كنت تتساءلين عما يمكن أن يجعل عينيكِ تبدوان منتفختين للغاية، وإذا كان هناك أي علاجات بسيطة للحد من الالتهاب، فالإجابة "نعم"، وسوف تتعرفين على ذلك في الآتي.أسباب الإصابة بالعيون المنتفخة وكيفية إدارتها:عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم:قلة النوم يمكن أن تؤثر على عينيكِ، وتجعلهما تشعران بالغضب وتبدوان منتفختين، حيث تزيد بعض الهرمونات التي تسبب احتباس السوائل، بالإضافة إلى ذلك تعني قلة النوم كمية أقل من السوائل الليمفاوية المتاحة لإزالة السموم والنفايات، لذلك يؤدي التراكم إلى الانتفاخ.النوم ضروري، وأجسادنا بحاجة إليه لتعمل، وهذا هو السبب في أن الحرمان المزمن من النوم يمكن أن يسبب مخاوف صحية خطيرة، ويمكن أن يؤثر أيضاً على صحتك العقلية، لذا عليكِ الحصول على قدر كافٍ من النوم، بمتوسط ساعات نوم بين 6 و8 ساعات يومياً.الاحتفاظ بالعدسات اللاصقة طويلاً:إذا نسيت تغيير عدساتكِ اللاصقة، أو احتفظت بها لفترة طويلة جداً، فقد تتلقى عيناكِ كمية أقل من الأكسجين، ومن ثم الانتفاخ، لذا يجب عليكِ أيضاً عدم النوم بها لتجنب المشاكل.قد تكون العيون المنتفخة أقل مخاوفكِ إذا لم تعتني بعينيكِ بانتظام، ولم تمارسي الاستخدام السليم لعدساتك اللاصقة، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل مختلفة، بما في ذلك: خطر العدوى البكتيرية أو الفطرية، فواحدة من أكبر المشاكل مع الإفراط في ارتداء العدسات أو النوم بها هي أنكِ تحصلين على كمية أقل من الأكسجين في العين، ما يؤدي إلى العدوى والالتهاب والسحجات في العين، لأن الإجهاد التأكسدي الإضافي يجعل العين أكثر عرضة لمختلف البكتيريا ومسببات الأمراض.المدخنون أكثر عرضة للعيون المنتفخة:يمكن أن يتسبب التدخين في تضخم الجسم بأكمله، وليس العينين فقط، وهذا نتيجة للسائل الليمفاوي الزائد في الأنسجة، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤثر النيكوتين على الجسم بعدة طرق، بما في ذلك جعل الجلد يبدو أقل ثباتاً، لأنه يستهدف الكولاجين والمرونة.الحل للحد من الالتهاب ليس بسيطاً، إذ تحتاجين إلى التوقف عن التدخين؛ إذا كنتِ ترغبين في تحسين مظهر بشرتكِ (وهذا يشمل الانتفاخ، والأعراض الأخرى المتعلقة بالبشرة).تناول الكثير من الملح:يمكن أن يجعل الملح مذاق طعامكِ أفضل، لكن تناول الكثير منه ليس جيداً لجسمكِ، ليست مجرد إضافة الملح هي المشكلة؛ فالعديد من الأطعمة الشائعة، مثل: اللحوم الباردة، والأطعمة المعلبة، غنية بالملح، بالإضافة إلى أن ذلك الملح يسبب الإدمان.التخلص من الرغبة الشديدة في الملح من شأنه أن يعزز اتباع نظام غذائي صحي وخيارات غذائية، وكذلك الحفاظ على بشرتكِ صحية، لأن تناول الملح المرتفع يؤدي إلى احتفاظ الكلى بالماء، ما يؤدي إلى التورم بشكل عام. (زهرة الخليج)