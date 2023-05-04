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الزواج لا يعني انتهاء أو تقليص طموح الزوجة، ولكن يجب ألا يدفعك طموحك إلى إهمال حياتك الزوجية وتدميرها ببطء.وهناك طرق بسيطة يمكن أن تساعدك على السعي وراء طموحك، مع الحفاظ على حياتك الزوجية. تابعي القراءة لتحصلي على 4 نصائح لتحقيق التوازن بين طموحك وحياتك الزوجية.1- أدرجي وقتك الخاص مع زوجك في جدولكما الأسبوعياحرصي على قضاء وقت خاص مع زوجك، وضعي هذا الوقت على جدولكما الأسبوعي حتى تلتزما به. يمكنكما قضاء وقتكما الخاص في أي نشاط ممتع، مثل التنزه، مشاهدة فيلم، الجلوس معاً في الشرفة، أو حتى الجلوس معاً للاسترخاء بدون القيام بأي أنشطة. المهم أن تقضيا وقتاً مشترك في مواعيد ثابتة.2- لا تسمحي للعمل بالتسلل إلى غرفة النومنظراً إلى أن العمل أصبح يتسلل إلى المنزل عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الأخرى، فاجعلي غرفة النوم مكان مقدس لا يُسمح بالعمل فيه. هكذا تحافظين على وقتك مع زوجك، كما تحافظين على كون غرفة النوم مكان مخصص للرومانسية والتواصل مع زوجك فقط.3- احصلي على إجازة من وسائل التواصلعندما تذهبين في إجازة طويلة مع زوجك، فإن وسائل التواصل تقتحم إجازتك فتصبح الإجازة منقوصة. احرصي على أن تكون الإجازة شاملة وسائل التواصل، وإذا كان لابد من استخدام البريد الإلكتروني من أجل العمل، فحددي ساعة واحدة في الأسبوع للرد على الرسائل الهامة فقط.4- خططي لتعزيز العلاقات الاجتماعيةالعلاقات مع الأهل والأصدقاء مهمة لتعزيز العلاقة بينك وبين زوجك وزيادة الترابط والتواصل بينكما عن طريق دوائركما المشتركة، لذا خططي لتعزيز العلاقات الاجتماعية وخصصي وقت للزيارات العائلية ومقابلات الأصدقاء المشتركين بينك وبين زوجك. (نواعم)