Advertisement

المرأة

نصائح لتحقيق التوازن بين طموحك وحياتك الزوجية

Lebanon 24
04-05-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1063305-638188103129640566.PNG
Doc-P-1063305-638188103129640566.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الزواج لا يعني انتهاء أو تقليص طموح الزوجة، ولكن يجب ألا يدفعك طموحك إلى إهمال حياتك الزوجية وتدميرها ببطء.

 
وهناك طرق بسيطة يمكن أن تساعدك على السعي وراء طموحك، مع الحفاظ على حياتك الزوجية. تابعي القراءة لتحصلي على 4 نصائح لتحقيق التوازن بين طموحك وحياتك الزوجية.
Advertisement
 
1- أدرجي وقتك الخاص مع زوجك في جدولكما الأسبوعي
احرصي على قضاء وقت خاص مع زوجك، وضعي هذا الوقت على جدولكما الأسبوعي حتى تلتزما به. يمكنكما قضاء وقتكما الخاص في أي نشاط ممتع، مثل التنزه، مشاهدة فيلم، الجلوس معاً في الشرفة، أو حتى الجلوس معاً للاسترخاء بدون القيام بأي أنشطة. المهم أن تقضيا وقتاً مشترك في مواعيد ثابتة.
 
2- لا تسمحي للعمل بالتسلل إلى غرفة النوم
نظراً إلى أن العمل أصبح يتسلل إلى المنزل عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الأخرى، فاجعلي غرفة النوم مكان مقدس لا يُسمح بالعمل فيه. هكذا تحافظين على وقتك مع زوجك، كما تحافظين على كون غرفة النوم مكان مخصص للرومانسية والتواصل مع زوجك فقط.
 
3- احصلي على إجازة من وسائل التواصل
عندما تذهبين في إجازة طويلة مع زوجك، فإن وسائل التواصل تقتحم إجازتك فتصبح الإجازة منقوصة. احرصي على أن تكون الإجازة شاملة وسائل التواصل، وإذا كان لابد من استخدام البريد الإلكتروني من أجل العمل، فحددي ساعة واحدة في الأسبوع للرد على الرسائل الهامة فقط.
 
4- خططي لتعزيز العلاقات الاجتماعية
العلاقات مع الأهل والأصدقاء مهمة لتعزيز العلاقة بينك وبين زوجك وزيادة الترابط والتواصل بينكما عن طريق دوائركما المشتركة، لذا خططي لتعزيز العلاقات الاجتماعية وخصصي وقت للزيارات العائلية ومقابلات الأصدقاء المشتركين بينك وبين زوجك. (نواعم)      
 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2023-05-04
14:00 | 2023-05-04
08:00 | 2023-05-04
05:00 | 2023-05-04
03:55 | 2023-05-04
02:00 | 2023-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website