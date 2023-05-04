بعد شهر من انفصالها.. تايلور سويفت تعيش قصة حب جديدة

كشفت تقارير صحافية أن النجمة الأميركية تايلور سويفت تعيش علاقة حب جديدة مع الملحن والعازف والمغني البريطاني ماثيو هيلي.



وتحت عنوان "سويفت وهيلي في حالة من الحب المجنون"، كشفت الصحف الأجنبية ومنها، "ديلي ميل" البريطانية، مدى ارتباط العاشقين الجديدين ببعضهما، لدرجة أنهما على استعداد للإعلان عن ذلك في المحطة المقبلة من جولة تايلور الغنائية "إيراس"، في ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي.

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وأضافت المصادر أن تايلور متحمسة للإعلان رسميا عن علاقتها بماثيو؛ لأن "الثنائي يريد أن يعيش هذه العلاقة ولن يريد إخفاءها".

كما لفتت إلى أن أحد المشاهير المجهولين تواصل معهما، وأفاد بأن الثنائي تايلور وماثيو يتواعدان، وبأن الفنان جاك أنتونوف هو من رتب الأمر.



ولم يؤكد ممثلو النجمين أو ينفوا هذا الأمر، بل اكتفوا بعبارة "لا تعليق"، لتشير المصادر إلى أنه من المبكر الحديث عن علاقة متينة جدا. لكن ما يؤكد وجود هذه العلاقة، وفق المصادر، هو أن الثنائي كانا على معرفة وتواصل منذ 10 سنوات، ولعله كان هناك انسجام من دون أن يعلما ذلك بسبب ارتباط كل واحد منهما بشخص آخر.



وتأتي هذه الأنباء بعد أقل من شهر على إعلان انفصال تايلور سويفت عن حبيبها الممثل البريطاني جو ألوين، بعد مرور 6 سنوات على علاقتهما الغرامية؛ الأمر الذي صدم متابعيهما لا سيما أن علاقتهما كانت تبدو مثالية وجادة.