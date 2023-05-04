ما هي فوائد "وضعية الجمل" في تمرين اليوغا؟

مع تزايد شعبية اليوغا في الآونة الأخيرة، وبدء إقدام كثيرين على ممارستها والاستفادة منها، تظهر كل فترة اتجاهات جديدة عن وضعيات مفيدة يمكن القيام بتجربتها.



وبرزت مؤخرا وضعية مميزة تعرف بوضعية "الجمل"، تعنى بتحسين الحالة العامة للجسم وتعود عليه بالنفع.

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يمكن لتلك الوضعية أن تعود على الجسم بالفوائد التالية:



- إطالة الظهر، الجذع، عضلات الورك والساقين.



- تخفيف آلام منطقة أسفل الظهر، لكن يُمنَع ممارستها حال كانت هناك إصابات بتلك المنطقة.



- تحسين وضعية الجسم.



- شد العمود الفقري وبالتالي تقوية عضلات الظهر وتعزيز استقامة الجسم.



- تحسين أداء الغدة الدرقية وتنشيط الدورة الدموية.



- تحسين قدرة الجسم على التمثيل الغذائي ورفع مستويات الطاقة في الجسم.



- تحسين الصحة النفسية والمزاجية وزيادة مستوى المرونة.