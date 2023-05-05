غرة التسعينيات تعود بقوة.. كيف تحصلين عليها؟

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اليوم، قد عادت غرة التسعينيات مرة أخرى، لتمنحكِ المظهر الأنثوي الجريء، مع دفعة من الحيوية لإطلالتكِ اليومية، فكيف تحصلين على هذه الغرة بكل سهولة.أنواع غرة التسعينيات، التي يمكنكِ ارتداؤها:1. غرة الشعر بأطوال متعددة:تسمى هذه التصفيفة "غرة الستائر"، تطبق بسهولة مع الشعر الطويل، حيث يمكنكِ الحصول على أطوال متعددة لشعركِ، وفي النهاية تعتمدين الغرة على جانبَيْ شعركِ بأطوال مختلفة أيضاً، تساعد هذه التصفيفة على مظهر شعر أكثر كثافة ووجه أطول، فإذا كنتِ من صاحبات الوجه الطويل، تجنبي تصفيفة الستائر.2. غرة الشعر المجعد:هذه التصفيفة مثالية لأيام الصيف، والاستمتاع بأشعة الشمس على الشاطئ، كل ما عليكِ الحصول على غرة متساوية الطول، تنتهي مع بداية الحاجبين، مع الحفاظ على شعرك طبيعي ومجعد.3. غرة البوب:تعد إضافة غرة نحيفة، إلى قصة البوب الطويلة، طريقة ممتازة لجذب الاهتمام البصري إلى قصة الشعر، حيث تساعدكِ في تقديم شخصيتك من خلال غرس مظهركِ بالغرة الانسيابية على الشعر الأشعث الجريء، وهي من التصفيفات التي كانت رائجة بشدة في التسعينيات.4 . غرة الشعر المستقيم:تعمل الأمواج وتجعيد الشعر بشكل رائع لمزج الغرة الخفيفة مع بقية شعركِ، لكن هذا لا يعني أنها لا تبدو رائعة أيضاً على الشعر المستقيم، فقط صففي شعركِ بالطريقة المعتادة، ثم احصلي على غرة متساوية الطول، لتحقيق مظهر أصغر عمراً، وأكثر جاذبية.5. الغرة الفرنسية:كانت من أشهر تصفيفات الغرة في بداية الألفية، فإذا كنتِ طفلة خلال هذه الفترة، فبالتأكيد حصلتِ عليها يوماً من الأيام، فالغرة الفرنسية على قصة شعر البكسي الأشقر البلاتينية المتموجة من أجمل تصفيفات الشعر في الصيف، وهي مغرية للغاية بالاقتران مع الموجات الكبيرة لبقية الشعر، حيث تمنحك مظهراً أصغر عمراً، وإطلالة مختلفة للغاية. (زهرة الخليج)