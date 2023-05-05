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المرأة

في منتصف العمر.. تحسن صحة المرأة ممكن بشروط

Lebanon 24
05-05-2023 | 16:00
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أشارت دراسة حديثة إلى أن تحسين صحة المرأة البدنية ممكن خلال مرحلة مبكرة من منتصف العمر، إذا تم تعديل بعض العوامل التي تؤثر لاحقاً على مرحلة الشيخوخة.
ووجدت الدراسة أن "تحسين الوضع الوظيفي للمرأة، وتقليل العبء المالي، خفض الوزن الزائد، تقليل استخدام الأدوية، تقليل اضطرابات النوم، زيادة النشاط البدني والوقاية من هشاشة العظام، هي عوامل يمكن التدخل فيها وتحقق نتائج جيدة لصحة المرأة خلال منتصف العمر والشيخوخة".
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ونشر الدراسة موقع "نيوز مديكال"، واعتمدت على بيانات من دراسة موسّعة عن صحة المرأة في 7 ولايات أميركية تمت فيها متابعة آلاف النساء من عرقيات متنوعة لمدة 21 عاماً، بين 1996 و2017.
ولاحظ الباحثون أن حل مجموعة من العوامل خلال فترة الدراسة قد ساهم في تحسن الصحة البدنية العامة للمرأة بنسبة 15% على الرغم من التقدم في العمر، وأن تحسين الوضع الوظيفي، وتقليل الأدوية واضرابات النوم، قد ساهم مع عوامل أخرى في هذا التحسن.

وتوصلت النتائج إلى أن منتصف العمر يمكن أن يكون مرحلة ديناميكية للمرأة، لا ترتبط بالضرورة بتراجع مستوى الأداء البدني أو الوظيفي للجسم.
المصدر: 24.ae
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