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المرأة

التعرف عليها صعب للغاية.. ميغ رايان تظهر بملامح مختلفة (صور)

Lebanon 24
05-05-2023 | 23:00
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تصدرت صور الممثلة الأميركية "ميغ رايان"، عناوين الصحف وصفحات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير في نيويورك، لدعم صديقها "مايكل جيه فوكس" في العرض الأول لفيلمه الوثائقي القادم "Still"، الذي يحكي تفاصيل معركته مع مرض باركنسون.
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وفي ظهورها العلني الأول منذ 6 أشهر، بدت الممثلة البالغة من العمر 61 عامًا، والمعروفة بأدوارها الكوميدية الرومانسية، بشكل "غريب" جعل التعرف عليها صعب للغاية.


وكان تغير شكل ملامح رايان أحد أكثر المواضيع نقاشا على السوشال ميديا خلال السنوات الماضية، حيث قال عدد من الأخصائيين أنها خضعت لإجراءات جراحية تجميلية "غير ناجحة"، ما نجم عنها ملامح "غير طبيعية".


لكن رايان قالت في مقابلة مع مجلة Porter "بورتر"، بأن مظهرها تغير مع مرور السنوات، رافضة التعليق على ما إذا كانت قد خضعت لأي إجراء تجميلي.
 
 
 
 
 
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