منى زكي بأول لقاء تفاعلي مع الجمهور.. ممنوع دخول الأطفال

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في خطوة جديدة على نجوم الفن المصري، تم الإعلان عن حضور النجمة منى زكي أول لقاء جماهيري تفاعلي على خشبة مسرح، يحاورها فيه الإعلامي محمود سعد، وتستقبل فيه بشكل مباشر أسئلة الجمهور، وتم فتح باب حجز التذاكر، وسيتم تصنيف الحضور لفئتين الأولى "الجمهور العادي" والثانية "بلاتينيوم".من المقرر إقامة اللقاء في مسرح أركان بلازا، يوم الخميس الموافق 25 مايو الجاري، ويكون للجمهور خلال اللقاء فرصة لمناقشة ومقابلة الفنانة منى زكي في لقاء تفاعلي حي لأول مرة، على أن يمنع دخول الأطفال أقل من 12 عاماً وكل أنواع الطعام والشراب.يذكر أن منى زكي حققت نجاحاً كبيراً في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، ببطولة مسلسل "تحت الوصاية" الذي طرح قضية حق الأم في رعاية أولادها والتصرف في ممتلكاتهم بما يحقق صالحهم.وعلقت منى زكي مؤخراً على الهجوم الذي تعرضت له عقب نشر بوستر مسلسلها تحت الوصاية، مؤكدة أن الهجوم غير طبيعي، ويمكن مفتعل من ناس عندهم غضب وبيطلعوه في أي حاجة، وقالت إنها تعودت تجاهل الرد على انتقادات السوشيال ميديا، لأن عالم مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقي لا بهجومه ولا نجاحه.أضافت منى زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها كلمة أخيرة: أنا بحاول مبصش على الانتقادات وأنا بشكر ربنا على التعليقات الإيجابية وعلى نجاح مسلسل تحت الوصاية، وبحاول متأثرش بالتعليقات السلبية لأن عالم السوشيال ميديا غير حقيقي لا بهجومه ولا نجاحه.وواصلت منى زكي: الهجوم مكنش طبيعي ويمكن مفتعل من ناس عندهم غضب وبيطلعوه في أي حاجة، ومش باخد الهجوم بشكل شخصي لأن التمثيل وظيفتي وبحاول أستمتع به وربنا هو اللي بينجح العمل أو لأ.وقالت منى زكي تعليقاً على قضية منح المرأة حق الوصاية على تركة أولادها: الموضوع لا يتعلق فقط بالوصاية والولاية على المال، ولكن المرأة بتعاني كتير، وأتمنى يكون فيه تغيير لبعض القوانين، والمسلسل بمثابة تحريك للمياه الراكدة.وواصلت منى زكي: هناك أمور كثيرة سيئة في المجتمع مثل إقصاء المرأة على سبيل المثال من بعض الوظائف، وإغلاق الباب أمامها، ورغم ذلك التجربة أكدت أن هناك سيدات أقوياء محاربات يستطعن تحقيق المستحيل، والمرأة بتعافر حتى لو كانت بسيطة وبتكتشف قدراتها في نفسها، أنا مش بفهم بالقانون لكن لمسني مسألة الأولاد في مسلسل تحت الوصاية وقدمت الفكرة كأي امرأة.وأضافت منى زكي: قدمت تحت الوصاية لأنني تحمست لحالة إنسانية شوفناها كسيدات، والمخرج محمد شاكر خضير بذل جهداً كبيراً، وهو مخرج متواضع ومش واخد حقه، وفنان كبير، كما أني أستعين بمدربين للظهور بأفضل شكل في أي عمل فني.أما عن أصعب المشاهد في مسلسل تحت الوصاية، علقت منى زكي، قائلة: أصعب المشاهد في المسلسل عندما ضاع من حنان ابنها بعد كل جهدها ومعافرتها معه.