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المرأة

بعد سقوطها على المسرح.. شيرين: بقيت زي مارادونا ونزلت الملعب بسرعة

Lebanon 24
06-05-2023 | 14:00
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طمأنت الفنانة شيرين عبدالوهاب، جمهورها على الحالة الصحية لساقها بعد سقوطها على المسرح أثناء حفلها في مدينة دبي، وقالت إنها خضعت للعلاج على يد نفس الطبيب الذي يعالج لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، وبطريقتها العفوية الساخرة، قالت شيرين: بقيت زي مارادونا ونزلت الملعب بسرعة.
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أضافت شيرين عبدالوهاب خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج "الحكاية": "لما وقعت جابوا لي الدكتور إللي بيعالج كريستيانو رونالدو علشان يعالج رجلي وعمل لي علاج طبيعي ونزلت الملعب بسرعة".

وأضافت: بقالى 3 أيام بعمل علاج طبيعي وبيربط لي رجلي بطريقة معينة ودي ريحتني جدّاً وبشكرهم جدّاً إنهم اهتمُّوا بيَّ وعاملوني إني مارادونا.

وكشفت شيرين عبدالوهاب عن سعادتها بالمشاركة في حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد الموجي وقالت: "محمد الموجي حاجة كبيرة بالنسبة لنا، فهو نقلة من المزيكا الثقيلة للمزيكا الخفيفة مع الراحل عبدالحليم حافظ ثم ما قدمه للسيدة أم كلثوم وللفنانة فايزة أحمد والفنانة نجاة".

وأضافت: "الأغاني ملك للجميع وإللي يقدر يغنيها يغنيها، والأغنية إللي قدمت في الماضي نفسها هتفضل عظيمة من غير إضافة كل مغني بيغنيها بطريقته وأسلوبه".

وتابعت: "الشباب الجديد بيفهم يعني إيه كلمة ولحن هو عايز بس إللي يترجم له، فإللي يترجم له يترجم صح هيحبوا".

ورداً على سؤال حول مستقبلها الفني قالت شيرين: "المستقبل من رب العالمين وبتمنى يرزقني الصحة إللي تخليني أقدر أقدم إللي مقدمتوش كل السنين إللي فاتت، أنا طول الوقت بغني والغناء جوايا، والحقيقة أنا مستمتعة وسط زملائي وبقعد اسمعهم كأني واحدة من الجمهور، اللي بيغير يبقى مريض لأن الفنان مبيغيرش، وكل فنان له أدواته".
 
المصدر: سيدتي
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