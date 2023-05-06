بسبب زالزل 6 شباط... فنانة ترتدي الحجاب: كان إشارة لأعود إلى الله

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أعربت الفنانة السورية هلا يماني عن سعادتها الكبيرة بارتداء الحجاب؛ لأنه جعلها تشعر بالاطمئنان والراحة، مؤكدة أنها لن تتخلى عن حجابها تحت أي ظرف، فيما تركت الباب مفتوحا أمام عودتها للتمثيل.وقالت يماني إن فكرة ارتداء الحجاب نشأت داخلها منذ الطفولة؛ لأن والدتها من عائلة ملتزمة دينيا، إلا أن مجال عملها في التمثيل والفن كان يتعارض معه لذلك لم تكن تتجرأ على ارتدائه.وأضافت أن قرار اعتزالها للفن ووضعها الحجاب لم يكن سهلا أبدا؛ لأنها تحب عملها كثيرا ويصعب عليها الابتعاد عنه معلقة: " أكيد رح إشتاق للكاميرا"، كما أنها كانت خائفة من رد فعل الجمهور ومن الانتقادات الكثيرة التي ستطالها عند إعلانها ذلك.وتابعت يماني خلال ظهورها في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات أنها كانت ملهمة للكثير من الشابات اللواتي يتابعنها على "تيك توك" بارتداء الحجاب، وتحمس عدد كبير منهن للفكرة ومن بينهن يوتيوبر عربية مشهورة رفضت ذكر اسمها.وعزت سبب ارتدائها الحجاب للزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا فجر السادس من شباط الماضي، حيث اعتبرته إشارة من الله لتعود إليه، مؤكدة أن قرار ارتدائه هو نهائي ولن تعدل عنه.وأشارت إلى أن الحجاب لم يزد من شهرتها؛ لأنها قدمت الكثير من الأعمال المهمة، لكنه زاد من محبة الناس لها، وفتح لها أبوابا كثيرة لم تكن تحلم بها، معتبرة إياه توفيقا من الله ورضا من إمها وزوجها.وأكدت أنها لن تبتعد عن جمهورها؛ لأنها نشطة على "تيك توك" وتقدم لهم محتوى يشبه مجال عملها السابق، وتمتلك جمهورا ضخما من جميع أنحاء الوطن العربي. (فوشيا)