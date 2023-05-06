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المرأة

هكذا حضرت ديانا عبر كيت في حفل تتويج طلقيها وحبيبته

Lebanon 24
06-05-2023 | 16:00
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ارتدى أفراد العائلة المالكة والضيوف مجموعة من الملابس زاهية الألوان في حفل تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانياً، اليوم السبت، والتي تنوعت بداية من الأردية التقليدية إلى الحلي الأنيقة على الرأس، لتمتلئ كنيسة وستمنستر في لندن بمزيج من الألوان والتصاميم.
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وارتدت الملكة كاميلا الرداء الرسمي الذي صُنع في الأصل لترتديه الملكة الراحلة إليزابيث في حفل تتويجها عام 1953، فوق ثوب باللون العاجي مزين بتطريز على شكل زهور باللونين الفضي والذهبي لمصمم الأزياء البريطاني بروس أولدفيلد.

كما ظهر وليام وكيت أمير وأميرة ويلز برداءين رسميين فوق ملابسهما، وارتدى وريث العرش الزي الرسمي للحرس الويلزي، بينما توجت زوجته رأسها بحلية على شكل أوراق الفضية وكريستالية.
وارتدت أميرة ويلز وابنتها شارلوت ثيابا من الحرير عاجي اللون مزينة بزخارف الورد والشوك والنرجس البري والنفل، في إشارة إلى البلدان الأربعة في المملكة المتحدة، للمصمم ألكسندر ماكوين، وهو الرمز نفسه الذي اختارته كيت لفستان زفافها في عام 2011.

وفي لمسة وفاء لوالدة زوجها، ارتدت كيت قرطين ماسيين كانا للأميرة ديانا، وفي لمسة وفاء أيضا للملكة إليزابيث، ارتدت كاثرين عقدا كان مملوكا لها وأمر بصنعه الملك جورج السادس عام 1950 لترتديه إليزابيث.
كيت خلال مراسم تتويج الملك تشارلز
 
صورة تعود لـ1995 تظهر ديانا وهي ترتدي القرطين الماسيين
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