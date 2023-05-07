في حفل تتويج الملك تشارلز.. الأميرة كيت ميدلتون ترتدي مجوهرات الأميرة ديانا والملكة إليزابيث (صور)

كرمت الأميرة كيت ميدلتون، الملكة إليزابيث الثانية والأميرة ديانا بارتدائها للمجوهرات في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث أمس السبت بكنيسة وستمنستر بلندن.







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وكانت الملكة إليزابيث الثانية ترتدي تلك القلادة الماسية المبهرة خلال الولائم الرسمية والزيارات الدولية طوال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا. وتألقت أميرة ويلز في عقد الملك الراحل جورج السادس فيستون، وهو عبارة عن قطعة مذهلة من ثلاثة قطع، صنعت بأمر من الملك جورج السادس في عام 1950 لابنته الكبرى الأميرة إليزابيث.وكانت الملكة إليزابيث الثانية ترتدي تلك القلادة الماسية المبهرة خلال الولائم الرسمية والزيارات الدولية طوال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا.

كما اختارت كيت ميدلتون صاحبة الـ41 عامًا زوجة الأمير ويليام، أقراط Diamond Diana's Diamond، والتي كانت مملوكة بأم زوجها الراحلة ديانا لهذه المناسبة العظيمة.