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المرأة

في حفل تتويج الملك تشارلز.. الأميرة كيت ميدلتون ترتدي مجوهرات الأميرة ديانا والملكة إليزابيث (صور)

Lebanon 24
07-05-2023 | 02:00
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كرمت الأميرة كيت ميدلتون، الملكة إليزابيث الثانية والأميرة ديانا بارتدائها للمجوهرات في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث أمس السبت بكنيسة وستمنستر بلندن.

 
وتألقت أميرة ويلز في عقد الملك الراحل جورج السادس فيستون، وهو عبارة عن قطعة مذهلة من ثلاثة قطع، صنعت بأمر من الملك جورج السادس في عام 1950 لابنته الكبرى الأميرة إليزابيث.
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وكانت الملكة إليزابيث الثانية ترتدي تلك القلادة الماسية المبهرة خلال الولائم الرسمية والزيارات الدولية طوال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا.
 
كيت ميدلتون بإطلالة ملكية فيكتورية وأقراط الأميرة ديانا
كما اختارت كيت ميدلتون صاحبة الـ41 عامًا زوجة الأمير ويليام، أقراط Diamond Diana's Diamond، والتي كانت مملوكة بأم زوجها الراحلة ديانا لهذه المناسبة العظيمة.
 
كيت ميدلتون بإطلالة ملكية فيكتورية وأقراط الأميرة ديانا


وبجانب مجوهراتها الرائعة، فكانت كيت ميدلتون ترتدي فستانًا من الحرير الكريب المطعم  بالفضة والتطريز الخيطي الذي يضم الورود والنرجس البري ونباتات النفل كإشارة إلى الزهور الوطنية الموجودة في إنجلترا واسكتلندا، وويلز وأيرلندا الشمالية. (القاهرة)
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