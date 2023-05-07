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المرأة

اصابة الفنانة الشهيرة بكسر في يدها.. هكذا بدت في أحدث ظهور لها (صورة)

Lebanon 24
07-05-2023 | 05:00
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تعرضت الفنانة منى زكي لكسر في يدها، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "تحت الوصاية"، الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2023.
 
ونشر عبد الله الرفاعي الميكب أرتيست الخاص بالفنانة صورة تجمعه مع منى زكي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" وبدت يدها مربوطة في أحدث ظهور لها، وعلق الرفاعي على الصورة قائلاً: "النجمة الأكثر أناقة واحترافية على الإطلاق، سلامتك".
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وعلق عدد كبير من محبي منى زكي مؤكدين أنها تعرضت للحسد.
يذكر أن منى زكي خاضت الماراثون الرمضاني بمسلسل "تحت الوصاية" وحقق نجاحًا كبيرًا، ودارت أحداثه في إطار درامي، حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشاكل وخلافات في محيطها الأسري والعملي فتسعى للتصدي لها. (لها)

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