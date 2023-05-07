بعد ارتدائها الحجاب.. الممثلة الشهيرة: زلزال سوريا كان إشارة لأعود إلى الله

أعربت الفنانة السورية هلا يماني عن سعادتها الكبيرة بارتداء الحجاب لأنه جعلها تشعر بالاطمئنان والراحة.

وقالت يماني خلال ظهورها في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات إن فكرة ارتداء الحجاب نشأت داخلها منذ الطفولة لأن والدتها من عائلة ملتزمة دينيا، إلا أن مجال عملها في التمثيل والفن كان يتعارض معه لذلك لم تكن تتجرأ على ارتدائه.

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ولفتت الى أن قرار اعتزالها للفن ووضعها الحجاب لم يكن سهلا أبدا؛ لأنها تحب عملها كثيرا ويصعب عليها الابتعاد عنه معلقة: " أكيد رح إشتاق للكاميرا"، كما أنها كانت خائفة من رد فعل الجمهور ومن الانتقادات الكثيرة التي ستطالها عند إعلانها ذلك.

وعزت سبب ارتدائها الحجاب للزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا فجر السادس من شباط الماضي، حيث اعتبرته إشارة من الله لتعود إليه، مؤكدة أن قرار ارتدائه هو نهائي ولن تعدل عنه.

وتركت الباب مفتوحا أمام عودتها للتمثيل وأكدت أن هذا الأمر يرتبط بالدور "في حال عرض عليها دور يناسب حجابها"، غير أنها تفكر بتقديم البرامج أكثر. (فوشيا)