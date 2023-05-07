ألوان طلاء أظافر تناسب جميع المواسم

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من المعروف أن كل موسمٍ له ألوانه الخاصة، إذ نميل في الصيف إلى اختيار الألوان، التي توحي بالفرح والطاقة، في حين أننا نميل لاختيار الألوان الترابية في فصل الخريف، كما أن الموضة تختلف من موسم لآخر، ما يجعلنا أحياناً نحتار في اختيار اللون المناسب.ولأن طلاء الأظافر بات عنصراً أساسياً في حياتنا اليوم، إذ يعطينا الشعور بالتجديد الذي نرغب به، لكن قد تفتقرين إلى الإلهام أحياناً بشأن اللون الذي يجب أن تنتقيه، لذا فإنكِ قد تتساءلين عن الألوان التي تناسب مظهركِ، بغض النظر عن الوقت من العام. لذا، هنا، نرصد لكِ بعض الألوان التي تعد مرجعاً رائعاً، لتختاري منها طوال 12 شهراً.الأوف وايت:بغض النظر عن الموسم، فإن هذا اللون سيتناسب تماماً مع مظهرك، حيث إنه ليس صارخاً مثل اللون الأبيض الساطع، لكنه أخف منه، ما يعطيكِ لمسةً رائعة، في حال كنتِ تريدين شيئاً خفياً، يكون جريئاً.يونيكورن براق:هذا اللون اللامع المائل للأرجواني، يتناسب مع أي موسم، في حال كنتِ تريدين شيئاً لافتاً ومرحاً في الوقت ذاته، كما أنه يجذب الانتباه.الوردي اللامع:لا يمكن إنكار أن هذا اللون جميل، فهو لون الأزهار، والحلوى القطنية، وله العديد من الارتباطات المبهجة، وإذا كنتِ تريدين الحصول على مانكير أنثوي، فاحصلي على ظل فاتحٍ منه، ومن المؤكد أن هذا المانكير يتناسب مع أي موسم، وفي حال أضفت له اللمعان، فسيكون مظهره براقاً.الخوخي:الخوخي لون يضفي لمسة مشرقة ومبهجة، كما أنه يعتبر محايداً في عالم الجمال، لأنه قريب بدرجة كافية من الدرجة الطبيعية، التي ستبدو عليها أظافرك، لذا إنه يناسبكِ مهما كان الموسم الذي تختارين وضعه فيه.الأبيض الناصع:هذا اللون الناصع يتناسب عملياً مع أي مظهر، كما أنه موجود في كل شيء تقريباً، ويتحكم في السطوع، ولهذا السبب يتماشى مع أي شيء، وكل شيء. (زهرة الخليج)