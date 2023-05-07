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المرأة

بقبعة وفستان أنيق.. الملكة رانيا تخطف الأنظار في حفل تتويج الملك تشارلز

Lebanon 24
07-05-2023 | 16:00
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خطفت الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، الأنظار في حفل تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث.

وارتدت رانيا فستانًا أصفر باستيل متوسط الطول، بياقة عالية. أكملت المظهر بقبعة متطابقة، إذ التزمت بالاتجاه الحالي المتمثّل في تجنّب التيجان. حملت حقيبة يد بيضاء منسقة مع حذائها الأبيض.
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