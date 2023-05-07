بقبعة وفستان أنيق.. الملكة رانيا تخطف الأنظار في حفل تتويج الملك تشارلز

خطفت الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، الأنظار في حفل تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث.



وارتدت رانيا فستانًا أصفر باستيل متوسط الطول، بياقة عالية. أكملت المظهر بقبعة متطابقة، إذ التزمت بالاتجاه الحالي المتمثّل في تجنّب التيجان. حملت حقيبة يد بيضاء منسقة مع حذائها الأبيض.

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