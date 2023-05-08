6 منتجات تجميل تستحق التجربة هذا الصيف.. تعرفي اليها

مع بداية فصل الصيف، نلجأ إلى الحصول على منتجات تجميل مناسبة للطقس الحار، وأجواء الصيف، والسفر إلى الشواطئ.



Advertisement

أفضل منتجات التجميل، التي تستحق التجربة هذا الصيف:





Tarte Shape Tape Glow Bar: إذا كان هذا ما تبحثين عنه بالضبط، فانطلقي معنا في جولة على أفضل منتجات التجميل، التي تمنحكِ تجربة صيفية ممتعة، وتغير قواعد لعبة المكياج بالنسبة لكِ في صيف 2023.أفضل منتجات التجميل، التي تستحق التجربة هذا الصيف:Tarte Shape Tape Glow Bar:





الكثيرات يردن الحصول على توهج طبيعي في الصيف، وهذا ما تقدمه لوحة الظلال من "Tarte"، حيث تحتوي على 3 مساحيق مختلفة بألوان صيفية منعشة: الذهبي الفاتح، الذي يمنح البشرة ملمساً ناعماً ورقيقاً. والبرونزي المتوهج الذي ينحت الوجه. أما الظل الثالث فهو الهايلايتر المضيء للبشرة، حيث يضيف توهجاً مذهلاً.





Rare Beauty Soft Pinch Tinted Lip Oil:



أصدرت النجمة سيلينا غوميز 8 ألوان لأحمر الشفاه، يمكن وضعها بشكل جميل في فصل الصيف، في تركيبة Soft Pinch Tinted Lip Oil الجديدة، التي تنزلق على الشفاه دون عناء، وتشعرين بأنها عديمة الوزن، كما أنها ترطب، وتترك أجمل بقعة من اللون. الكثيرات يردن الحصول على توهج طبيعي في الصيف، وهذا ما تقدمه لوحة الظلال من "Tarte"، حيث تحتوي على 3 مساحيق مختلفة بألوان صيفية منعشة: الذهبي الفاتح، الذي يمنح البشرة ملمساً ناعماً ورقيقاً. والبرونزي المتوهج الذي ينحت الوجه. أما الظل الثالث فهو الهايلايتر المضيء للبشرة، حيث يضيف توهجاً مذهلاً.Rare Beauty Soft Pinch Tinted Lip Oil:أصدرت النجمة سيلينا غوميز 8 ألوان لأحمر الشفاه، يمكن وضعها بشكل جميل في فصل الصيف، في تركيبة Soft Pinch Tinted Lip Oil الجديدة، التي تنزلق على الشفاه دون عناء، وتشعرين بأنها عديمة الوزن، كما أنها ترطب، وتترك أجمل بقعة من اللون.







Urbandecay QUICKIE 24HR MULTI-USE CONCEALER:



خافي العيوب من أهم منتجات التجميل في فصل الصيف، حيث يساعدكِ على توحيد لون البشرة من دون وضع الكثير من طبقات كريم الأساس على بشرتكِ. في هذه الحالة، يمكنكِ استخدام كونسيلر Urbandecay QUICKIE 24HR MULTI-USE CONCEALER، المتوفر بـ24 لوناً، ليناسب جميع درجات البشرة، مع سهولة استخدام من خلال الفرشاة المدمجة من جهة أخرى لسرعة المزج، وسهولة التنقل به في أي مكان وأي وقت، فضلاً عن تغطيته المثالية لإطلالات الصيف المنعشة. Urbandecay QUICKIE 24HR MULTI-USE CONCEALER:خافي العيوب من أهم منتجات التجميل في فصل الصيف، حيث يساعدكِ على توحيد لون البشرة من دون وضع الكثير من طبقات كريم الأساس على بشرتكِ. في هذه الحالة، يمكنكِ استخدام كونسيلر Urbandecay QUICKIE 24HR MULTI-USE CONCEALER، المتوفر بـ24 لوناً، ليناسب جميع درجات البشرة، مع سهولة استخدام من خلال الفرشاة المدمجة من جهة أخرى لسرعة المزج، وسهولة التنقل به في أي مكان وأي وقت، فضلاً عن تغطيته المثالية لإطلالات الصيف المنعشة.







Too Faced Pinker Times Ahead Eye Shadow Palette:



تحتوي مجموعة "Too Faced Spring" على العديد من المنتجات الصيفية المبهجة، لكن المنتج الذي أثار اهتمام الجميع، هو لوحة الظلال المبهرة بألوانها الصيفية، التي تشبه الحلوى القطنية، حيث توفر لوحة ظلال العيون هذه 14 لوناً مبهجاً، بالإضافة إلى أحمر الخدود الخوخي، والهايلايتر اللامع، فمع هذه اللوحة لا تحتاجين إلى المزيد من منتجات المكياج. Too Faced Pinker Times Ahead Eye Shadow Palette:تحتوي مجموعة "Too Faced Spring" على العديد من المنتجات الصيفية المبهجة، لكن المنتج الذي أثار اهتمام الجميع، هو لوحة الظلال المبهرة بألوانها الصيفية، التي تشبه الحلوى القطنية، حيث توفر لوحة ظلال العيون هذه 14 لوناً مبهجاً، بالإضافة إلى أحمر الخدود الخوخي، والهايلايتر اللامع، فمع هذه اللوحة لا تحتاجين إلى المزيد من منتجات المكياج.







Milk Makeup Sculpt Cream Contour Stick:



الكونتور جزء أساسي من مكياج الصيف، فهو أفضل منتج يمنحكِ مظهراً برونزياً بتأثير الشمس على بشرتكِ، وهذا الكونتور من "Milk" يعد الأفضل لكِ في صيف 2023، نظراً لأنه متوفر بـ4 درجات تناسب جميع ألوان الجلد، كما أنه سهل الاستخدام، ويمنحكِ بُعْداً وعمقاً فوريين لوجهكِ، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مكونات طبيعية، تعزز جمالكِ، مثل: مزيج مستخلص الزعتر الذي يساعد على تغذية البشرة، وزيت بذور عباد الشمس المرطب والمنعم للجلد، فضلاً عن أنه خالٍ من البارابين، ويحتوي على أقل من 1% من العطر الاصطناعي. Milk Makeup Sculpt Cream Contour Stick:الكونتور جزء أساسي من مكياج الصيف، فهو أفضل منتج يمنحكِ مظهراً برونزياً بتأثير الشمس على بشرتكِ، وهذا الكونتور من "Milk" يعد الأفضل لكِ في صيف 2023، نظراً لأنه متوفر بـ4 درجات تناسب جميع ألوان الجلد، كما أنه سهل الاستخدام، ويمنحكِ بُعْداً وعمقاً فوريين لوجهكِ، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مكونات طبيعية، تعزز جمالكِ، مثل: مزيج مستخلص الزعتر الذي يساعد على تغذية البشرة، وزيت بذور عباد الشمس المرطب والمنعم للجلد، فضلاً عن أنه خالٍ من البارابين، ويحتوي على أقل من 1% من العطر الاصطناعي.







Benefit Cosmetics Fluff Up Brow Flexible Brow-Texturizing Wax:



مظهر الحواجب الطبيعي لايزال يتربع على عرش التجميل، لذلك أفضل أداة للحصول على حاجبين طبيعيين، هي قلم "Benefit" الغني عن التعريف، حيث إنه مصنوع من شمع مرن واضح وكريمي سهل التطبيق، ويخلق حواجب رقيقة وكاملة وطبيعية المظهر، ويستمر معكِ لمدة تصل إلى 12 ساعة. Benefit Cosmetics Fluff Up Brow Flexible Brow-Texturizing Wax:مظهر الحواجب الطبيعي لايزال يتربع على عرش التجميل، لذلك أفضل أداة للحصول على حاجبين طبيعيين، هي قلم "Benefit" الغني عن التعريف، حيث إنه مصنوع من شمع مرن واضح وكريمي سهل التطبيق، ويخلق حواجب رقيقة وكاملة وطبيعية المظهر، ويستمر معكِ لمدة تصل إلى 12 ساعة.