Advertisement

المرأة

أمضت الفترة القليلة الماضية على أجهزة دعم الحياة.. وفاة عارضة أزياء بشكل مأساوي

Lebanon 24
08-05-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1064473-638191338607441562.jpg
Doc-P-1064473-638191338607441562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتهت حياة عارضة الأزياء الأسترالية سيينا وير بشكل مأساوي، بعد أسابيع قليلة من سقوطها خلال ممارسة رياضة ركوب الخيل.
 
 
رياضة ركوب الخيل تحبها الراحلة، فقد عبّرت عن حبها وشغفها بها اكثر من مرة، وأكدت في تصريحات سابقة أنها لا تستطيع تخيّل حياتها بدونها.
Advertisement
 
وبقيت وير التي وصلت إلى نهائيات ملكة جمال الكون في أستراليا، في المستشفى لأسابيع قليلة بعد أن سقطت في الثاني من نيسان الماضي عن الحصان، وأمضت الفترة القليلة الماضية على أجهزة دعم الحياة قبل وفاتها.
وقالت والدة الشابة الحسناء البالغة من العمر 23 عاما إنهم اتخذوا قرارهم بفصل الأجهزة الطبية عنها في غرفة الإنعاش والإعلان عن رحيلها، لتسود حالة من الحزن بين معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2023-05-08
03:00 | 2023-05-08
02:00 | 2023-05-08
23:00 | 2023-05-07
16:00 | 2023-05-07
14:00 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website