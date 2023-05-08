أمضت الفترة القليلة الماضية على أجهزة دعم الحياة.. وفاة عارضة أزياء بشكل مأساوي

انتهت حياة عارضة الأزياء الأسترالية سيينا وير بشكل مأساوي، بعد أسابيع قليلة من سقوطها خلال ممارسة رياضة ركوب الخيل.

رياضة ركوب الخيل تحبها الراحلة، فقد عبّرت عن حبها وشغفها بها اكثر من مرة، وأكدت في تصريحات سابقة أنها لا تستطيع تخيّل حياتها بدونها.

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وبقيت وير التي وصلت إلى نهائيات ملكة جمال الكون في أستراليا، في المستشفى لأسابيع قليلة بعد أن سقطت في الثاني من نيسان الماضي عن الحصان، وأمضت الفترة القليلة الماضية على أجهزة دعم الحياة قبل وفاتها.

وقالت والدة الشابة الحسناء البالغة من العمر 23 عاما إنهم اتخذوا قرارهم بفصل الأجهزة الطبية عنها في غرفة الإنعاش والإعلان عن رحيلها، لتسود حالة من الحزن بين معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي. (فوشيا)