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المرأة

انتقادات جديدة لأصالة.. ماذا فعلت بعد حفلها الأخير؟

Lebanon 24
08-05-2023 | 05:00
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بعد حفلها الذي أحيته في القاهرة، عادت الفنانة أصالة لتثير الجدل بعدما حذفت كل الصور والمنشورات الخاصة بالحفل من صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأمر الذي عرّضها لانتقادات من الجمهور المصري بعد أن تفاعلوا معها في الحفل.
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وكانت أصالة قد تعرّضت خلال الفترة الماضية لهجوم كبير، ممن رفضوا إقامتها حفلاً في المتحف المصري للحضارة المصرية بسبب تصريحاتها التي اتهموها بأنها أنكرت من خلالها فضل مصر عليها في مشوارها الفني.

وتصدّر "هشتاغ" إلغاء حفل أصالة في مصر، محرّكات البحث في "تويتر".


وكشف المتحف القومي للحضارة المصرية على "فيسبوك"، أن حفل أصالة غير تابع لإدارة المتحف، ثم عدّلت أصالة مكان إقامة الحفل والمنشورات التي طرحتها عبر حساباتها الرسمية، ليكون على ضفاف بحيرة عين الصيرة، وليس في المتحف القومي للحضارة المصرية.
ولم تقتصر إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي على الحفل، بل امتدت لتشمل الفنان رامي صبري الذي حضر الى الحفل لدعم صديقته أصالة، حيث صعد الى المسرح ووجّه سؤالاً تعجبياً للجمهور، قائلاً: "زعلانين إني قلت أصالة هي مصر!"... لتجيبه أصالة: "ما أنا مصر". (لها)
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