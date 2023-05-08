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المرأة

بعد بلوغك سن الخمسين.. كيف تحمين شعركِ الرمادي من البهتان؟

Lebanon 24
08-05-2023 | 08:00
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كشف الخبراء أن السر وراء تحول الشعر الرمادي إلى باهت، هو الضرر التأكسدي للشعر بسبب الأشعة فوق البنفسجية، مع غياب الميلانين الواقي، وهذا يترك بنية الشعر عرضة للآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، كما أن هناك سبباً آخر للحصول على لون أصفر للشعر الرمادي، هو اتباع نظام غذائي ضعيف في البروتين والكالسيوم، فعندما تصل النساء إلى مرحلة انقطاع الطمث، ينخفض امتصاص الكالسيوم أكثر، لذلك يصبح الشعر ضعيفاً، ويفقد لمعانه.
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ويمكن أن يصبح الشعر الرمادي مجعداً أيضاً كما هي الحال مع تقدم العمر، حيث تولد الغدد الزيتية كمية أقل من الزهم، المسؤول عن تشحيم الشعر والجلد، وهذا يؤدي إلى بصيلات أكثر جفافاً وهكذا، وينتهي بك الأمر إلى شعر أكثر جفافاً.


نصائح للعناية بالشعر للنساء فوق الخمسين

عادة، يتم إهمال الشعر بعد بلوغ سن الخمسين، ما يزيد تساقطه وتقصفه ومظهره غير الصحي، بينما يتطلب الشعر الرمادي عناية أكثر من الشعر الأسود، لذلك من الضروري إجراء رعاية عميقة كل 15 يوماً. ولتجنب الضرر إليكِ بعض النصائح الأساسية، التي يجب اتباعها:

 - استخدام شامبو خفيف: لغسل شعركِ، اختاري دائماً شامبو خفيفاً، ويمكنك اختيار الشامبو الخالي من كبريتات لوريل الصوديوم، التي تحتوي على مكونات فعالة للتطهير العميق للشعر، لكنها يمكن أن تكون قاسية على الشعر الملون، والشعر المعالج كيميائياً، والشعر الجاف والمجعد.


-  استخدام بلسم جيد: ضعيه بعد الشامبو، واحتفظي بالبلسم لمدة 5 إلى 7 دقائق، حتى يتشرب البروتين في جذع الشعر، ويوفر له طبقة واقية، ويمكن لقناع الشعر المرطب، أيضاً، أن يفعل المعجزات أيضاً.

 - المصل: يمكن استخدام المصل الذي يحمي شعركِ من الحرارة، إذا كنتِ تحبين تصفيف الحرارة، حيث يُوصى باستخدام المصل، الذي يحتوي على السيليكون، أو المواد التي تغطي الشعر، وبهذه الطريقة ستتم حماية شعركِ من الحرارة، واحتكاك التمشيط.

- تغطية شعرك: صيفاً أو شتاءً، حاولي تغطية شعركِ بوشاح أو قبعة، خاصة عندما تتعرضين للأشعة فوق البنفسجية لفترة طويلة، وسيمنحكِ استخدام ملحق للشعر الحماية من أضرار أشعة الشمس. (زهرة الخليج)
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