كيف تختارين لون الشعر المناسب للون بشرتك؟

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هل سبق لكِ أن اخترتِ صبغ شعركِ بلونٍ معين ووجدتِ أنه لا يناسبك تماماً؟ قد يكمن السبب في لون بشرتكِ.يمكن أن يؤثر لون شعركِ بشكل كبير على مظهرك ويجعل لون بشرتك يبدو نابضاً بالحياة أو باهتاً، لذا استمري في القراءة لتتعرفي على أفضل ألوان الشعر المناسبة لكِ.الأشقر الرمادييبدو الأشقر الرمادي، بما في ذلك الظلال مثل البلاتيني والجليدي والفضي، رائعة على أولئك الذين لديهم بشرة باردة مع درجات حمراء.ومن النجمات اللواتي ظهرن رائعات في هذا اللون وتناسب بشكل صحيح مع لون بشرتهن، هن جوين ستيفاني وتايلور سويفت.الأشقر الدافئإذا كانت بشرتكٍ فاتحة وباردة مع درجات تحتية زرقاء، فاستخدمي لوناً أكثر دفئاً مع الأشقر باختيار اللون الذهبي، أو الكراميل، أو الكهرمان، أو العسلي.كما تعتبر هذه الألوان خياراً جيداً لمن لديهن بشرة زيتونية وألوان تحتية محايدة أو بشرة عميقة، وفي حال كنتِ صاحبة بشرة غامقة، فأنتِ تريدين تجنب اللون الأشقر الدافئ، لأن الكثير من اللون الأصفر قد يجعلك تبدين شاحبة.البني الباردتتماشى الظلال البنية الباردة مثل الكستنائي والموكا والشوكولاتة الداكنة، بشكلِ رائع مع أولئك اللاتي لديهن بشرة ذات ألوانٍ دافئة.البني الدافئاختاري ظلاً بنياً دافئاً مثل البني الذهبي أو العسلي أو القرفة إذا كان لديك بشرة متوسطة مع درجات تحتية دافئة. عندما لا ترتدي إميليا كلارك باروكة شعرها البلاتينية بصفتها أم التنانين في مسلسل Game of Thrones ، فإن لون شعرها المفضل هو البني الدافئ.الأحمر الدافئإذا كان لون بشرتك محايداً، فإن اللون الأحمر الدافئ يناسبك، اختاري ما تفضليه من ظلال الفراولة الأشقر أو العنبر أو النحاسي، وتأكدي من الحصول على شامبو للشعر المصبوغ وتجنب الغسل المتكرر للحفاظ على لونٍ قويٍ لأطول فترة.الأسود الباردألوان الشعر الأسود الباردة مثل الإسبريسو أو العرقسوس أو الأزرق الداكن، ستبدو رائعة على البشرة ذات الألوان الدافئة. وإذا كنتِ من ذوي البشرة الفاتحة أو الزيتونية، فإن التباين سيأخذ لونكِ إلى الاصفرار ويمنحك مظهراً يشبه دمية البورسلين. (زهرة الخليج)