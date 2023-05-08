Advertisement

المرأة

كيف تختارين لون الشعر المناسب للون بشرتك؟

Lebanon 24
08-05-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1064551-638191539093060916.jpg
Doc-P-1064551-638191539093060916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هل سبق لكِ أن اخترتِ صبغ شعركِ بلونٍ معين ووجدتِ أنه لا يناسبك تماماً؟ قد يكمن السبب في لون بشرتكِ.

يمكن أن يؤثر لون شعركِ بشكل كبير على مظهرك ويجعل لون بشرتك يبدو نابضاً بالحياة أو باهتاً، لذا استمري في القراءة لتتعرفي على أفضل ألوان الشعر المناسبة لكِ.
Advertisement


الأشقر الرمادي
 يبدو الأشقر الرمادي، بما في ذلك الظلال مثل البلاتيني والجليدي والفضي، رائعة على أولئك الذين لديهم بشرة باردة مع درجات حمراء.

ومن النجمات اللواتي ظهرن رائعات في هذا اللون وتناسب بشكل صحيح مع لون بشرتهن، هن جوين ستيفاني وتايلور سويفت. 


الأشقر الدافئ

إذا كانت بشرتكٍ فاتحة وباردة مع درجات تحتية زرقاء، فاستخدمي لوناً أكثر دفئاً مع الأشقر باختيار اللون الذهبي، أو الكراميل، أو الكهرمان، أو العسلي.

  كما تعتبر هذه الألوان خياراً جيداً لمن لديهن بشرة زيتونية وألوان تحتية محايدة أو بشرة عميقة، وفي حال كنتِ صاحبة بشرة غامقة، فأنتِ تريدين تجنب اللون الأشقر الدافئ، لأن الكثير من اللون الأصفر قد يجعلك تبدين شاحبة. 


البني البارد
 تتماشى الظلال البنية الباردة مثل الكستنائي والموكا والشوكولاتة الداكنة، بشكلِ رائع مع أولئك اللاتي لديهن بشرة ذات ألوانٍ دافئة.


 البني الدافئ

 اختاري ظلاً بنياً دافئاً مثل البني الذهبي أو العسلي أو القرفة إذا كان لديك بشرة متوسطة مع درجات تحتية دافئة. عندما لا ترتدي إميليا كلارك باروكة شعرها البلاتينية بصفتها أم التنانين في مسلسل Game of Thrones ، فإن لون  شعرها المفضل هو البني الدافئ.



  الأحمر الدافئ

  إذا كان لون بشرتك محايداً، فإن اللون الأحمر الدافئ يناسبك، اختاري ما تفضليه من ظلال الفراولة الأشقر أو العنبر أو النحاسي، وتأكدي من الحصول على شامبو للشعر المصبوغ وتجنب الغسل المتكرر للحفاظ على لونٍ قويٍ لأطول فترة.


 الأسود البارد

ألوان الشعر الأسود الباردة مثل الإسبريسو أو العرقسوس أو الأزرق الداكن، ستبدو رائعة على البشرة ذات الألوان الدافئة.  وإذا كنتِ من ذوي البشرة الفاتحة أو الزيتونية، فإن التباين سيأخذ لونكِ إلى الاصفرار ويمنحك مظهراً يشبه دمية البورسلين. (زهرة الخليج) 


 
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2023-05-08
14:00 | 2023-05-08
08:00 | 2023-05-08
05:00 | 2023-05-08
03:00 | 2023-05-08
02:30 | 2023-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website