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المرأة

العناية بالبشرة صيفاً.. كيف تضعين طبقة حماية لبشرتكِ؟

Lebanon 24
08-05-2023 | 14:00
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تختلف علامات الجلد في الصيف من خلال التحول أكثر نحو الملمس الدهني، وذلك بفعل ارتفاع درجة الحرارة، وأشعة الشمس الحارقة، وكذلك الرطوبة، لذلك يتطلب الطقس عناية إضافية، لفهم كيفية وضع بشرتكِ بشكل صحيح لحمايتها من الشمس والتلوث والإجهاد الذي يجلبه الصيف. لذلك، في هذا الموسم، عليكِ الالتزام بالنصائح التالية، لوضع طبقة حماية إضافية لبشرتكِ.
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1 . منظف يقشر: في الصيف، يمكن لبشرتنا الدهنية أن تمتص كل الأوساخ الموجودة في الخارج، لذلك يمكنك البدء بشكل أساسي، باستخدام منظف للوجه، ويمكنكِ الذهاب لغسول الوجه الذي يقشر الجلد الميت أيضاً. إذا كنتِ تميلين إلى التعرق أكثر من اللازم أو لديكِ نسيج زيتي، فيمكنكِ الحصول على غسول للوجه يمكنه التقشير، ويحتوي على بعض العناصر النشطة.

2 . التونر ضروري: يمكن للاتي يعانين البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب الحصول على مشاكل أكثر حدة في الصيف، لذلك لا بد من استخدام التونر، لأنه يعمل على المسام المسدودة، والجلد الدهني الناجم عن الحرارة، وواقي الشمس، ويمكنكِ اختيار الأنواع التي تحتوي على الألوفيرا، ومستخلصات الشاي الأخضر، وفيتامين (E)، أو (C)، التي تساعد على وقف تكوين حب الشباب الجديد، والقضاء على البكتيريا المسببة لحب الشباب من جذورها.

3 . مرطب خفيف قائم على الماء: مثل فصل الشتاء، يجب ألا تختاري مرطباً سميكاً أو لزجاً، لكن يمكنك استخدام مرطب خفيف جداً أو مائي أو قائم على الجل، حتى لا يسد المسام، ويغلق البشرة النظيفة.

4 . واقي الشمس غير قابل للتفاوض: تنطبق القاعدة ذاتها على واقيات الشمس، ويمكن أن تكون خفيفة جداً، أو قائمة على الجل، وفقاً للطقس المتغير. في الصيف، يمكن استخدام بخاخات واقية من الشمس على الوجه والجسم، ويمكنكِ وضع واقي الشمس المائي على الوجه. كما يمكنك تطبيق المكياج بعد استخدام الواقي الشمسي، وفي حال بقائكِ بالخارج لمدة طويلة، استخدمي رذاذ الواقي الشمسي لتعزيز حماية بشرتكِ، وإضافة المزيد من الحماية كل ساعتين. (زهرة الخليج)     
المصدر: زهرة
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