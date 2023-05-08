العلاقة الحميمة التي تحدث بمعدل مناسب للطرفين، وتحقق الرضا لهما، هي أساس الزواج الناجح المستقر. إلا أن الحفاظ على معدل العلاقة الحميمة وجودتها في ظل المسؤوليات والضغوط التي يتحملها الزوجان، هو أمر يحتاج إلى بذل الجهد والتخطيط الجيد وقوة الإرادة.

Advertisement

وكي لا تفقدي علاقتك الخاصة بزوجك في خضم مسؤوليات الحياة الزوجية، إليكِ 4 طرق لتحسين العلاقة الحميمة والحفاظ على معدلها:



1- حافظي على التواصل اليومي مع زوجك

العلاقة الناجحة تحتاج إلى تواصل فكري وعاطفي جيد بين الزوجين، لذا احرصي على التواصل مع زوجك يومياً، حتى ولو لعدة دقائق. التواصل اليومي يجعلكما في حالة انسجام وتفاهم، مما يمهد لحدوث العلاقة الحميمة باستمرار، أما عدم التواصل فهو خطوة نحو منزلق الجفاء والهجر، فاحذري.



2- استخدمي إشارات الاستعداد

اتفقي مع زوجك على إشارات تدل على أنكِ مستعدة للعلاقة، فبعض الأزواج لا يبادرون بطلب العلاقة خوفاً من أن تكون الزوجة غير مستعدة.



3- ناقشي مع زوجك معدل العلاقة الحميمة

معدل العلاقة الحميمة شيء نسبي يختلف حسب كل زوجين، لذا من المهم أن تناقشي مع زوجك معدل العلاقة الحميمية، هل هو مرضي لكل منكما، أم أن أحدكما يرغب في زيادة معدل العلاقة؟ وكيف يمكن تحقيق معدل مرضي لكل منكما؟ عندما تتوصلين إلى المعدل المناسب لكما، أدرجي العلاقة الحميمة على جدولكما لتصبح أمر أساسي وثابت في حياتكما، وبالتالي تتمكنا من تحقيق المعدل المتفق عليه.



4- ناقشي مع زوجك مدى الرضا عن العلاقة الحميمة بينكما

يجب أن تحقق العلاقة الحميمة مستوى جيد من الرضا للزوجين، وهو ما يحدث عبر النقاش لمعرفة السلوكيات التي تحقق الرضا من أجل تعزيزها، وأيضاً التي تسبب الإزعاج لأحد الطرفين من أجل تجنبها.

ناقشي مع زوجك أساليب تحسين العلاقة الحميمة، وكيف يمكن الوصول بها لأعلى مستويات الرضا والسعادة، وبالتالي تصبح العلاقة الحميمة مصدر سعادة لكما. (نواعم)



