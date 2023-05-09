بعد أشهر على زفافهما... طلاق الممثلة التركية الشهيرة وزوجها رسمياً





وقرر الثنائي الانفصال بهدوء وبعيدا عن الأضواء، بعد أن أنهيا إجراء الطلاق في محكمة أدالار بتركيا.

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وقبل ذلك استمعت المحكمة إلى الشهود في القضية، بحضور ديميت وأوزهان والمحاميين، قبل أن تتخذ قرارا بتطليق النجمين بصفة نهائية.



وبعد المحكمة أكد أوزهان كوتش للصحافيين أنه وزوجته ديميت أوزدمير انفصلا بشكل نهائي بعد الاتفاق بينهما. انفصل النجمان التركيان ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش بشكل رسمي، الإثنين، بعد الخلافات التي عصفت بعلاقتهما في الآونة الأخيرة، وعقب مرور ثمانية أشهر على زفافهما.وقرر الثنائي الانفصال بهدوء وبعيدا عن الأضواء، بعد أن أنهيا إجراء الطلاق في محكمة أدالار بتركيا.وقبل ذلك استمعت المحكمة إلى الشهود في القضية، بحضور ديميت وأوزهان والمحاميين، قبل أن تتخذ قرارا بتطليق النجمين بصفة نهائية.وبعد المحكمة أكد أوزهان كوتش للصحافيين أنه وزوجته ديميت أوزدمير انفصلا بشكل نهائي بعد الاتفاق بينهما.

وذكرت تقارير فنية تركية قبل أيام قليلة أن النجمين أكدا للمحاميين بأنهما سينفصلان بالاتفاق، وبذلك لن يقدما على أي طلبات متبادلة، أو يظهرا أن لديهما اختلافات في الرأي أمام المحكمة.



وأوضحت أنه سيتم فتح ملف طلاقهما في محكمة أدالار في بويوكادا، التي يفضلها العديد من المشاهير ونجوم الفن لأن الإجراءات تتحرك بشكل أسرع هناك.



وصرحت ديميت أوزدمير حول قرار انفصالها لصحيفة "سنوب" التركية قائلة: "لست مندهشة من الادعاءات التي ظهرت، لكنها لا تعكس الحقيقة.. لم يحدث لنا شيء مثل الشائعات التي ظهرت في علاقتنا.. لقد قررنا إنهاء علاقتنا في إطار الاحترام".



وكان الصحفي التركي محمد يوستون داع، قد كشف أخيرا أن خلافا قد وقع بين ديميت وأوزهان خلال احتفال أقامه أصدقاء الفنانة بمناسبة عيد ميلادها في الـ 26 من نوفمبر الماضي، وفي ذلك الوقت أقدم أوزهان على تصرف أزعج زوجته للغاية؛ ما دفعها لرفض العودة إلى منزلهما والتوجه لمنزل صديقتها المقربة سعدت أوزديركنتي.