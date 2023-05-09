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المرأة

سمية الخشاب تحصل على الدكتوراه الفخرية: "لكل مجتهد نصيب"

Lebanon 24
09-05-2023 | 08:00
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كشفت الفنانة سمية الخشاب عن حصولها على الدكتوراه الفخرية، من منظمة الأمم المتحدة للفنون؛ تقديراً لما قدمته عبر مسيرتها الفنية، ووضعت سمية تعليقاً قالت فيه: "لكل مجتهد نصيب".

سمية نشرت عدة صور من كواليس منحها الدكتوراه الفخرية، عبر خاصية "الاستوري" بحسابها على إنستغرام، ثم أعادت نشر صورة واحدة لها وهي تحمل شهادة التكريم عبر حسابها بموقع "تويتر"، ووجهت الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للفنون، التي حرصت على تكريمها خلال الدورة السابعة لاحتفال المنظمة بيوم الأب برفقة نخبة من نجوم الفن والإعلام، ومن بينهم النجوم: ماجدة نور الدين، والفنان عصام السقا، والفنان أحمد فهيم، والفنان حمزة العيلي، والإعلامية دينا حويدق، وغيرهم.
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وظهرت سمية الخشاب خلال الاحتفالية مرتدية روب وقبعة التخرج، وفي يديها شهادة التكريم من قبل الأمم المتحدة للفنون، وعلقت بعدها بتغريدة قالت فيها: "لكل مجتهد نصيب".

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