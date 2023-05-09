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المرأة

لخوفها من الموت.. فنانة شهيرة تقرر إزالة الوشوم عن جسدها من هي؟

Lebanon 24
09-05-2023 | 14:00
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كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن نيتها إزالة الوشوم من على جسمها، مؤكدةً أنها تريد التخلص منها في أقرب وقت وذلك لخوفها من الموت وهي على هذه الحال.
وقالت غادة خلال إحدى الندوات الفنية: "عندي أربعة تاتوهات، بس هشيلهم عشان حد قالي إنهم حرام ولما الواحد بيروح عند ربنا ساعات بيضطروا يشيلوا طبقة من الجلد أثناء الغُسل".
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وأضافت: "بخاف من الموت طبعاً برغم إني أكيد بحب ربنا، وده لأننا كلنا بنخاف من المجهول عموماً فطبيعي نخاف من الموت".
 
وعن إمكانية عودة العلاقة بينها وبين المخرج محمد سامي، بعد الجدل الذي أثارته أخيراً بتعليق عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، إثر خلافات بينهما دامت لسنوات، قالت: "الخلافات بيني وبين محمد سامي خلصت من زمان، ولما بنتقابل بنسلّم على بعض طبعاً، وهو نزّل بوست في كلام ربنا فأنا لازم أردّ زي ما بأرد على أي حد، ومش هنسى إني في يوم من الأيام أكلت عيش وملح معاه".
وأضافت: "وحتى لو هو عنده ضغينة من ناحيتي أنا معنديش من ناحيته أي حاجة وحشة، وبقول دايماً إن وقت ما الموقف بيحصل بيكون الشيطان بينا، وكل ما بكبر بفكر إن ممكن الدنيا كانت تكون أبسط من اللي حصل، فلازم ألاقي له هو كمان عذره لو هو متضايق مني، ومحصلش إننا نتفق على أي عمل من بعد "مع سبق الإصرار" و"حكاية حياة". (لها)
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