بعد مضي أكثر من 5 سنوات على زواجها.. الفنانة الشهيرة تفاجئ الجميع بحملها (فيديو وصور)

فاجأت الفنانة فرح الهادي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بخبر حملها بمولودها الأول بعد مضي أكثر من 5 سنوات على زواجها.

وشاركت الفنانة الكويتية مقطع فيديو وثق الحظة التي تلقت فيها الخبر السعيد من المستشفى وظهرت وهي تبكي بحرقة، واستعرضت أيضاً جهاز الحمل، الذي يظهر عليه العلامة الايجابية، ووثقت لحظات حب بينها وبين زوجها عند معرفته بالخبر.