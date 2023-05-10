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المرأة

بعد مضي أكثر من 5 سنوات على زواجها.. الفنانة الشهيرة تفاجئ الجميع بحملها (فيديو وصور)

Lebanon 24
10-05-2023 | 02:00
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فاجأت الفنانة فرح الهادي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بخبر حملها بمولودها الأول بعد مضي أكثر من 5 سنوات على زواجها.
 
 
وشاركت الفنانة الكويتية مقطع فيديو وثق الحظة التي تلقت فيها الخبر السعيد من المستشفى وظهرت وهي تبكي بحرقة، واستعرضت أيضاً جهاز الحمل، الذي يظهر عليه العلامة الايجابية، ووثقت لحظات حب بينها وبين زوجها عند معرفته بالخبر.
 
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ومن بعدها، أعلنت فرح أنها أخفت أمر حملها لأشهر عديدة قبل أن تقرر مشاركة فرحتها وتجهيزاتها لمولودها الجديد، وعلقت على الأمر قائلة: "كنت خاشه عنكم هالسر من 2022 وماقدرت اصبر اكثر من هيك.. لانكم اهلي وخواتي واعز ما املك بحياتي وابيكم تعيشون معاي هالرحلة وتكونون معاي قراب بكل تفاصيلها. بعد خمس سنوات ألف الحمدلله يا رب على هالنعمة وهالشعور والله يرزق كل محروم يا رب.. والله يقر عيوني بشوفته سليم معافى يا رب وادعولي الله يتمم عليّ حملي بالسلامة". 



ونشرت بعدها صوراً ظهرت فيها مع زوجها وهما يحملان في يدهم أوراق الإيكو، وهو ما تفاعل معه المتابعين بشكل واسع، معبرين عن فرحتهم الكبيرة بفرحتهما، متمنيين لفرح ولطفلها الصحة. (لها)
 
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