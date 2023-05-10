الراقصة الشهيرة: الرقص لا يغضب الله.. وأصوم رمضان رغم أنني مسيحية

كشفت الراقصة صافيناز عن عدم اقتناعها بما يقوله الآخرون عن الرقص بأنه فعل سيئ ويغضب الله تعالى، وذلك لأن جميع الناس ترقص وفق قولها، متسائلة:" لماذا يغضب الله من الراقصات فقط؟".

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وأضافت صافيناز خلال استضافتها في برنامج "تابو" أن امتهانها للرقص لم يبعدها عن الله، فهي دائما تذكره عند صعودها للمسرح، معلقة: "قبل صعودي للمسرح بقول يا رب".

وأكدت أنها تصوم خلال شهر رمضان دائما بالرغم من أنها تنتمي للدين المسيحي.

وأعربت عن حبها الكبير للرقص واهتمامها بعملها، لافتة إلى أنها تفضل الرقص على أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، كما أنها لا تشعر بالتعب من مزاولة مهنتها قائلة: "رقصت في 7 أفراح بيوم واحد". (فوشيا)