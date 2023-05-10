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المرأة

رغم دفع تعويضٍ لها.. سكارليت جوهانسون تكشف إحباطها بسبب "ديزني"

Lebanon 24
10-05-2023 | 14:00
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منذ أكثر من عامين، رفعت الممثلة الأميركية، سكارليت جوهانسون، دعوى قضائية ضد شركة ديزني، ادعت فيها أن "ديزني" انتهكت بنود العقد المبرم بينهما، والمتعلقة بحقوق بث فيلم "الأرملة السوداء"، وبعض حقوق المال، وطالبت سكارليت بتعويضاتٍ عن ذلك الانتهاك.
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لكن "ديزني" ردت وقتها، على الدعوى، قائلةً إنها كمنصة تشعر بالحزن والأسف، لإقدام الممثلة على هذه الخطوة، وإن الدعوى التي تقدمت بها تجاهلت التأثيرات العالمية المروعة والقاسية والممتدة لانتشار جائحة "كورونا"، التي كانت تنتشر في العالم بذلك الوقت.

وفي وقتٍ لاحق، تم رد الدعوى، وقيل إن الشركة والممثلة عقدتا اتفاق تسوية بينهما، وأن جوهانسون حصلت على تعويضٍ إضافي، علاوة على مبلغ 20 مليون دولار، مقابل ذلك.
والتزمت الممثلة الأميركية الصمت في ذلك الوقت، لكنها الآن كشفت، في مقابلةٍ لها مع مجلة "Variety"، أنها شعرت بحزن، وخيبة أملٍ كبيرة، نتيجة رد فعل الشركة، مضيفةً: "كانت لحظةً حزينة في الأغلب، وسريالية، لأننا كنا جميعاً منعزلين، ولا نستطيع الظهور إلا قليلاً".

وفي الدعوى القضائية التي رفعتها في 2021، جادلت جوهانسون بأنها لم تحصل على تعويض مناسب عن ذلك الفيلم، بسبب طرح "ديزني" الفيلم في دور العرض، وإنما عبر منصة "ديزني بلس"، مقابل دفع الناس مقابل المشاهدة، رغم أن عقدها نص على أنه سيكون لها عرض مسرحي حصري، وسيكون لها جزء من أرباح نجاح الفيلم في دور العرض.
وبعد ذلك، قالت "ديزني"، في بيان، إنها "امتثلت تماماً لعقد السيدة جوهانسون"، مضيفة أن الإصدار الهجين سمح لجوهانسون بالحصول على كامل حقوقها المالية، إلى جانب تعويضٍ إضافي. وفي سبتمبر 2021، تم حسم الخلاف بين جوهانسون و"ديزني"، رغم عدم معرفة التفاصيل حول اتفاقهما.

ورغم شعورها بالحزن، فإن جوهانسون أوضحت أن ولادة طفلها "كوزمو"، في تلك الفترة، خفف عنها حزنها، واصفةً الأمر بأنه كان أفضل إلهاءٍ لها عن كل ما يحدث. (زهرة الخليج)       
المصدر: زهرة
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