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المرأة
هل تصدر تايلور سويفت مذكراتها هذا الصيف؟
Lebanon 24
10-05-2023
|
11:00
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رغم أن النجمة الأميركية تايلور سويفت لم تعلن، بأي شكلٍ من الأشكال، أنها بصدد إصدار كتاب يخص حياتها، فإن لدى معجبيها ومحبيها نظريةً "مقنعة" بأن النجمة ستصدر مذكراتها هذا الصيف، وأنها تخطط لإطلاقها بتاريخ 9 تموز المقبل.
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وتعود أصول هذه النظرية إلى مقطع فيديو، نشره حساب مكتبة Good Neighbor الرسمي في "تيك توك"، وهي مكتبة مستقلة لبيع الكتب في نيويورك، تتم الإشارة فيه إلى أن كتاباً "شديد السرية".
ورغم أن الفيديو الأصلي تم حذفه بسرعةٍ من الحساب، فإن محبي النجمة قاموا بتداوله على نطاقٍ واسعٍ، مؤكدين أن هذا الكتاب يعود إلى نجمتهم المفضلة سويفت.
أما الدلائل التي تجعل هذه النظرية قابلة للتحقق على أرض الواقع أو مقنعة، فتتضمن: أولاً: قيام شخصٍ بمشاركة لقطة شاشة عبر موقع "ريديت"، تحتوي معلوماتٍ عن كتابٍ غامض، سيصدر في 9 يوليو. ثانياً: أن تاريخ 9 يوليو له ارتباط وثيق بألبومها المقبل "Speak Now" نسخة تايلور، حيث سيصدر في هذا التاريخ، وفقاً لما أعلنته هي بنفسها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الألبوم سيكون إعادةً لألبوم يحمل الاسم ذاته، صدر قبل 13 عاماً. وكذلك مخاطبة النجمة الأميركية الجمهور بعبارة: "أعزائي القراء"، في تدوينةٍ لها، تحدثت فيها عن ألبومها المقبل، وهو الأمر الغريب بعض الشيء.
وبغض النظر عن الشخص، أو الأشخاص المشهورين، الذين يقفون وراء الكتاب، فيمكن القول بأنهم نجحوا في ترويجه، حيث أصبح أكثر الكتب مبيعاً، مؤقتاً، على مواقع بيع الكتب المتعددة، بسبب التكهنات المتفشية، والكتاب متاح للطلب المسبق بسعر 45 دولاراً، وهو موجود حالياً في المراكز العشرة الأولى بمخطط مبيعات الكتب في "أمازون". (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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