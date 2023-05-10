تنتشر على "تيك توك" صيحة غذائية جديدة تعرف بـ"ووترتوك" أو ما معناه "وصفات المياه المنكهة" التي تعني بالمساهمة في الحفاظ على مستوى ترطيب الجسم.

وهي صيحة مرتبطة بوصفات المياه التي يمكن لأي امرأة تنفيذها بنفسها في المنزل بحيث تحصل من ورائها على أنواع مياه منكهة، عبر ملء أكواب بالماء ثم إضافة نكهات كالفواكه الطازجة وبعض أنواع الحلوى الشهيرة.

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وعلقت على ذلك أخصائية التغذية المعتمدة، ستيفاني كوبورن، بقولها "الفكرة من تلك الصيحة هي زيادة انجذاب الناس للمياه وبالتالي زيادة مقدار ما يتناولونه منها على مدار اليوم".





رغم الترويج لتلك الصيحة على أنها "صحية" لا سيما مع توصيفها بكونها خالية من السكر، أو قليلة السكر، أو خالية من السعرات الحرارية، لكن الحقيقة أن كثيرا من تلك الوصفات الخاصة بالمياه المنكهة ليست مشروبات ترطيب صحية بالطريقة التي تبدو عليها. وقال الخبراء إن البعض قد يضيف لتلك الوصفات سكريات أو سعرات غير مرغوب فيها، وهو ما قد يسهم بالتبعية في زيادة الوزن.





كما يعتقد الخبراء أن الناس مطالبون بمراعاة بعض المخاطر المحتمل أن يتعرضوا لها بسبب تلك الصيحة الرائجة ومنها:



- فرط الترطيب



- سوء الحالة المزاجية



- زيادة الوزن



- حدوث مشاكل بالجهاز الهضمي



- زيادة الرغبة في تناول الأطعمة الحلوة



- حدوث مشاكل بالأسنان



- اضطرابات في الأكل