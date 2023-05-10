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المرأة

فنانة معروفة تخرج عن صمتها: هذه فضيحة وسأتقدّم بشكوى

Lebanon 24
10-05-2023 | 23:00
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وجهت الممثلة المصرية، سماح أنور، رسالة إلى الفنان الكبير عادل إمام، معربة عن محبتها الكبيرة له.


ووثّقت أنور صورة للزعيم عبر حسابها في فيسبوك، كتبت عليها: "أنا بحبك قوي"، وأرفقتها بهاشتاغات "الزعيم، في حب عادل إمام، العراف"، ورموز القلب الحمراء التعبيرية.
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الى ذلك، خرجت الفنانة عبر بث مباشر على "فيسبوك"، وتحدثت عما وصفته بـ"الفضيحة"، مشيرة إلى أن هناك جزءا كبيرا من الشعب المصري يكره الفن والفنانين، وأن بعض أصحاب العقارات يرفضون مبادرة وزارة الثقافة بوضع لافتة "عاش هنا" على المباني التي عاش فيها الفنانون الكبار الراحلون.


وأضافت سماح أنور أن "ممثلي وزارة الثقافة عندما ذهبوا لوضع اللوحة على منزل والدها السيناريست أنور عبد الله ووالدتها سعاد حسين ومنزل شادية رفض أصحاب العقارات ذلك، وهددوا بتحطيم اللافتات في حال وضعها".


هذا وبينت أنها ستتقدم بشكوى رسمية بسبب ذلك، مؤكدة بأن الفنانين في قلوب محبيهم مهما حدث.


وقال: "أنا مخنوقة أوي من الناس اللي في مصر اللي روحها ضلمت وبتوع كره وشتيمة وقلة قيمة عشان دي عيشتهم عشان هما اللي اختاروا كده، عموما دي شكوى كبيرة بقدمها أنا، وبقول وزارة الثقافة بتحاول تعمل تنسيق حضاري ولفتة لفنانين مصر الراحلين اللي لهم قيمة في وسط ناس عايشين ملهمش قيمة وهيموتوا محدش يعرفهم".


وأوضحت أنها ستبلغ رسميا عن كل من يمنع تكريم وتقدير قيمة الفنانين الراحلين، قائلة: "إحنا بقينا وحشين أوي مهما الريس حاول يرتقي بالبلد مش هنعرف نعمل حاجة طول ما فيه ناس فينا مش عايزة حاجة كويسة تحصل للبلد، أنا بالنيابة عن أبناء الفنانين الراحلين والمواطنين اللي عارفين قيمة فن مصر كويس وبقول أرجوكم يا وزارة الثقافة إحنا في ضهركم".
المصدر: فوشيا
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