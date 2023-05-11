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المرأة

ثوب كيت ميدلتون المكرر يجذب الانتباه بتوقيع ايلي صعب.. ما قصته؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 14:00
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شارك الأمير ويليام، وزوجته أميرة ويلز كيت ميدلتون، في حفل جديد أقيم داخل حديقة قصر باكنغهام، استكمالاً للاحتفال بمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وتألقت ميدلتون بإطلالة ملكية خاطفة للأنظار، لكن هذه المرة لم تكن بسبب أناقتها، بل لاختيارها قطع أزياء سبق أن ظهرت بها قبل 4 سنوات.
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قصة الإطلالة المكررة:


ظهرت أميرة ويلز بفستان أنيق من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، وسبق أن ظهرت بتلك الإطلالة الأميرية عام 2019، أثناء مشاركتها في سباق الفروسية "رويال آسكوت" في بريطانيا.
 

ومعروف عن كيت ميدلتون أنها تفضل إعادة تدوير الملابس والأزياء لديها بأكثر من مظهر، لتختار في هذه الاحتفالية الصباحية فستاناً بدرجات اللون الأزرق الفاتح، الذي جاء بتصميم بسيط وأنيق يناسب الأميرات، فهو عبارة عن ثوب من التل بكمين طويلين، مُزين بالكرات الصغيرة اللامعة من اللون ذاته، وزينت منطقة الرقبة بأشرطة انسدلت للأسفل لتعطي لمسة أنيقة وجذابة، ونسقت معها قبعة كبيرة باللون ذاته، ومُزينة بوردة ضخمة على أحد جانبيها.

وأكملت إطلالتها الساحرة بحذاء فضي مدبب من الأمام وبكعب عالٍ، كما اختارت حقيبة صغيرة فضية اللون. ولم تختلف إطلالة كيت ميدلتون في المرتين، سوى باختيار قرط مختلف في كل مناسبة.
المصدر: زهرة
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