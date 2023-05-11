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المرأة

نصائح لتحصلي على التغذية السليمة أثناء الرضاعة

Lebanon 24
11-05-2023 | 11:00
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إذا كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فإن طفلك يستهلك الفيتامينات والعناصر الغذائية من جسدك، الأمر الذي يجعلكِ أكثر عرضة للإصابة بأعراض سوء التغذية، لذا يجب أن تحرصي على التغذية السليمة أثناء فترة الرضاعة، حتى لا تتعرضي لمشاكل سوء التغذية.
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1- لا تركزي على وزنك
من الطبيعي أن يكتسب جسدك بعض الوزن الزائد أثناء الحمل، وبالطبع لن تفقدي الوزن الزائد فور الولادة، إلا أن الوزن الزائد يجب ألا يشغل تفكيرك في هذه المرحلة، حيث يجب أن تركزي على التغذية السليمة التي تمد جسدك بالفيتامينات والعناصر الغذائية، وتساهم في إدرار الحليب بمعدل مناسب.
 
بالنسبة للوزن الزائد، فسوف تفقديه تدريجياً أثناء شهور الرضاعة، فلا داعي للقلق وتحلي بالصبر وركزي فقط على تغذيتك.
 
2- تجنبي المواد الغذائية المضرة لطفلك
إذا كان طفلك يظهر حساسية بعد تناولك بعض المواد الغذائية، يجب أن تتوقفي عن تناولها، أيضاً من المهم أن تتجنبي تناول المواد الغذائية التي تصيب طفلك بالغازات وتسبب له التقلصات وآلام البطن.
 
من المواد الغذائية التي يجب تجنبها، المأكولات أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين، حيث يتسلل الكافيين عبر حليب الثدي إلى طفلك مسبباً له اضطرابات النوم.
 
3- تناولي المواد الغذائية الضرورية لفترة الرضاعة
خلال فترة الرضاعة يحتاج جسدك إلى زيادة نسبة البروتينات، الخضروات، الحليب، منتجات الألبان، البيض والمكسرات، علاوة على السوائل والمياه من أجل زيادة إدرار حليب الثدي. (نواعم) 
 

المصدر: نواعم
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