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المرأة

الإعلامية الشهيرة تقع بورطة جديدة.. تلقت تهديداً بسبب حلقة الفنانة المعروفة!

Lebanon 24
11-05-2023 | 16:00
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أزمة جديدة تلاحق الإعلامية المصرية ريهام سعيد، بسبب الحلقة التي تحدثت فيها عن قضية الفنانة وفاء مكي، والزج باسم الراحلان أحمد راتب وممدوح وافي فيها.


فلم لم تكد الأزمة الأولى تنتهي مع عائلة راتب باعتذار سعيد، حتى لاحت في الأفق أزمة جديدة مع عائلة وافي.
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فقد أعلنت الفنانة المصرية ياسمين وافي ابنة الراحل، عن لجوء الأسرة للقضاء بسبب ما ورد في الحلقة. ونشرت بياناً عبر حسابها على "فيسبوك"، أكدت فيه أن عائلة الفنان الراحل تنفي ما ورد في الحلقة بشأن علاقة والدها بقضية وفاء مكي، مشيرة إلى أنه لم يرد اسم والدها من قريب أو بعيد في التحقيقات أو الأحكام القضائية.


كما كشفت أن الأسرة اتخذت بالفعل إجراءات قانونية تجاه ما ورد في الحلقة، بسبب الزج والتشهير باسم والدها دون دلائل أو براهين.
المصدر: العربية نت
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