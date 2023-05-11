"السنة رح نعيّد سوا".. النجمة المحبوبة تستعدّ للاحتفال بعيد ميلادها مع جمهورها

تستعدّ النجمة نانسي عجرم للاحتفال بعيد ميلادها يوم الثلاثاء المقبل 16 أيار، بطريقة مميزة مع جمهورها هذا العام.

وأطلقت عجرم وسم "celebratewithnancy" عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في فيديو نشرته على موقع "تويتر": "هذه السنة أحببت أن يكون عيدي معكم، لذا أرسلوا لي كل ما تريدون قوله لي، وفي يوم عيد ميلادي سأجيب على كل الأسئلة والمعايدات. السنة رح نعيّد سوا، بحبكم كتير".