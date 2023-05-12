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المرأة
فنانة شهيرة: دخلت التمثيل لإثارة غيرة خطيبي
Lebanon 24
12-05-2023
|
05:00
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كشفت الفنانة المصرية إيمان العاصي أن دخولها عالم التمثيل جاء رغبة منها في إثارة غيرة خطيبها في ذلك الوقت.
ونفت إيمان العاصي، التي حلَّت ضيفة في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى شاذي، ما أشيع حول عملها كعارضة أزياء، وأوضحت ان الأمر بدأ باندلاع خلاف بينها وبين خطيبها، وحينما علمت أن صديقتها ذاهبة للخضوع لجلسة تصوير، قررت الذهاب معها، وهناك التقطت عدة صور لها.
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ولفتت إلى أن المصور قرر وضع صورها على غلاف المجلة، مرفقًا إياها بتصريح لها تكشف فيه حبها للتمثيل، وقالت: "عملت جلسة التصوير وعارفة إن خطيبي هيتجنن، وصاحبتي كلمتني على إن المصور عايز يحط صورتي على غلاف مجلة، ونزلت المجلة وخطيبي جابها واتحققت الخطة، لكن عملت أكبر من كده".
بعدها تلقت العاصي عرضًا للتمثيل من قبل المخرج خالد بهجت، وووافقت على ذلك من أجل إثارة غضب خطيبها.
وأكَّدت العاصي أن انطلاقتها الفعلية في عالم التمثيل من مسلسل "حضرة المتهم أبي" مع النجم الراحل نور الشريف.
وحول سبب غيابها عن الساحة بعد مسلسل "حضرة المتهم أبي"، أوضحت الفنانة أن اختفاءها جاء نظرًا لزواجها، إذ قررت البقاء في المنزل آنذاك، إلَّا أنها انفصلت بعدها بوقت قصير.
وتابعت كلامها:"كنت موقعة علي 3 أفلام و3 مسلسلات وأنا بتجوز، وكنت عارفة إني هظلم زواجي أو شغلي فقررت إني أعطي اهتمام للزواج والبيت، ولكن إحنا متفقناش فحصل انفصال فحملت في 9 شهور وبعدين خلفت بنتي ريتاج، وهي وقتي كله وبخاف عليها اوي، ومبحبش حد يعملها حاجة ولا يأكلها ولا يربيها ولا يغيرلها هدومها .. أنا كل حاجة ولو مسافرة اَخر الدنيا باخدها معايا".
وعن زواجها، قالت العاصي: "انا متجوزتش كتير واتطلقت بعد شهرين من الزواج، وطليقي له كل الاحترام، لأنه والد بنتي ريتاج، ولكني متوفقتش في زواجي منه". (فوشيا)
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