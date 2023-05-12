"ربنا ستر".. ممثلة قديرة نجت من الموت بأعجوبة!

تحدثت الفنانة المصرية الكبيرة سلوى عثمان عن دورها في فيلم "كاملة" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.



وكشفت سلوى في حديث لـ "لها" عن نجاتها من موت محقق خلال تجسيد دورها في الفيلم، قائلة: "كنت أؤدي الدور برفقة الفنانة إنجي المقدم، وتحمست كثيرا مع الشخصية، وفي مشهد للتدافع ركضت بحماس ووقعت فاصبت ببعض الكدمات، ونجيب من الموت في هذا المشهد لأنني كنت سأقع على الحديد".

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وتدور احداث فيلم "كاملة" خلال قصة إنسانية عن كاملة، الطبيبة النفسية التي تعاني من نظرة المجتمع لها نظراً لتجاوزها سن الأربعين دون زواج، وخلال الأحداث تلتقي بأسماء، إحدى الحالات التي تقوم بعلاجها، والتي تعاني هي الأخرى من نظرة المجتمع لها نتيجة لظروف ما، وتحاول كل منهما تخطي تلك الأزمات لكنهما يتعرضان لموقف يقلب حياتهما رأسًا على عقب، وشارك في الفيلم فراس سعيد، لطفي لبيب، مي الغيطي، رأفت توماس، ومن تأليف محمد عبد القادر. (لها)