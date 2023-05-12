أصالة تنعي "صاحب القلب الكبير": الله معك أستاذنا

نعت المطربة السورية، أصالة نصري، الفنان الكويتي القدير عبد الكريم عبد القادر الذي وافته المنية مساء اليوم، عن 81 عاماً بعد صراع مع المرض.





وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "الله معك يا صاحب القلب الكبير.. أستاذنا وحبيبنا وصانع ذكرياتنا الطيبه.. الله يرحمك ويغفر لك عدد ما أسعدت ويصبر أهلك وأحبابك على الغياب ومواساتنا للكويت وأهلها بفقدك يا كبير الفنّ والأخلاق الفنّان الكبير بدالكريم عبدالقادر".

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