Advertisement

المرأة

على السجادة الحمراء.. بريانكا شوبرا تتعرض لموقف محرج والصحافة تنقذها

Lebanon 24
13-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1066391-638195654785785340.jpg
Doc-P-1066391-638195654785785340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرضت النجمة الهندية بريانكا شوبرا لموقف محرج بعد أن سقطت على السجادة الحمراء خلال حضورها العرض الاول من الفيلم الجديد "love again" الذي هو من بطولتها.
 
 
لكن المفاجأة التي لم تكن تتوقعها بريانكا شوبرا، أنها لم تتحول إلى حديث الصحافة والإعلام ولم تنتشر الفيديوهات لها أثناء سقوطها، خاصة وأنها احتاجت إلى 5 أشخاص إضافة إلى زوجها نيك جوناس للنهوض عن الأرض.
Advertisement


وخلال حديثها في برنامج The View، شكرت النجمة الصحافة التي كانت حاضرة ولم تحول الموقف المحرج الى تريند.
 
وقالت بريانكا شوبرا: "أنا لم أتحدث عن هذا الامر لأنني كل يوم أحاول البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فيديو لي لحظة سقوطي".
 
وأضافت : "كنت ارتدي كعباً عالي جداً لأبدو طويلة، وكانت السجادة الحمراء مليئة بالصحافة والمعجبين وسقطت فجأة على السجادة وكان موقفاً محرجاً للغاية".
 
وتابعت : "لم أشاهد هذا الشيء يحدث لي ابداً في مسيرتي المهنية، وضع الجميع كاميراتهم جانباً وقالوا لي لا تقلقي بشأن ذلك وخذي وقتك، وقد شعرت بالاحراج الشديد". (سيدتي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2023-05-13
23:00 | 2023-05-12
16:25 | 2023-05-12
14:00 | 2023-05-12
11:00 | 2023-05-12
09:49 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website