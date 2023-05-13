على السجادة الحمراء.. بريانكا شوبرا تتعرض لموقف محرج والصحافة تنقذها

تعرضت النجمة الهندية بريانكا شوبرا لموقف محرج بعد أن سقطت على السجادة الحمراء خلال حضورها العرض الاول من الفيلم الجديد "love again" الذي هو من بطولتها.



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وخلال حديثها في برنامج The View، شكرت النجمة الصحافة التي كانت حاضرة ولم تحول الموقف المحرج الى تريند. لكن المفاجأة التي لم تكن تتوقعها بريانكا شوبرا، أنها لم تتحول إلى حديث الصحافة والإعلام ولم تنتشر الفيديوهات لها أثناء سقوطها، خاصة وأنها احتاجت إلى 5 أشخاص إضافة إلى زوجها نيك جوناس للنهوض عن الأرض.وخلال حديثها في برنامج The View، شكرت النجمة الصحافة التي كانت حاضرة ولم تحول الموقف المحرج الى تريند.

وقالت بريانكا شوبرا: "أنا لم أتحدث عن هذا الامر لأنني كل يوم أحاول البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فيديو لي لحظة سقوطي".

وأضافت : "كنت ارتدي كعباً عالي جداً لأبدو طويلة، وكانت السجادة الحمراء مليئة بالصحافة والمعجبين وسقطت فجأة على السجادة وكان موقفاً محرجاً للغاية".

وتابعت : "لم أشاهد هذا الشيء يحدث لي ابداً في مسيرتي المهنية، وضع الجميع كاميراتهم جانباً وقالوا لي لا تقلقي بشأن ذلك وخذي وقتك، وقد شعرت بالاحراج الشديد". (سيدتي)