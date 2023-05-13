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المرأة

متى عليكِ منح أظافرك استراحة من الطلاء؟

Lebanon 24
13-05-2023 | 11:00
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تتطور منتجات التجميل لتناسب متطلبات العصر المتغيرة وتصبح أكثر صحةً لمستخدميها، وعليه فإن تركيبات طلاء الأظافر وتركيبات مزيلاته، تتغير أيضاً باستمرار.
 
وفي حين أن هذه التركيبات تتطور، لتصبح أكثر نعومةً على الأظافر ولا تؤذيها وتكون صحية، إلا أنه يجب عليكِ أن تعطي أظافركِ استراحةً منها في وقتٍ ما، من أجل الحفاظ عليها.
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اللون لا يؤتي ثماره:
من المعروف أنه عند استخدام طلاء سائلٍ بانتظام، فإن القاعدة الأساسية هي استخدام طبقة من اللون الشفاف قبل تطبيق اللون لمساعدة الطلاء الملون على الاستمرار لفترة أطول، وكذلك لحماية الأظافر من التلوين. لكن لسوء الحظ، حتى عندما نتبع هذه القاعدة تكون بعض ألوان وصيغ الطلاء شديدة للغاية، بحيث تترك أثراً، وهذا يعني أن بعض مكونات الطلاء قد تسربت إلى أظافرك، لذا إذا لاحظتِ وجود أثرٍ للون في أظافرك، أو أي تغير في اللون، فهذا هو الوقت المناسب للاستراحة من وضع الطلاء.
التقشير:
من العلامات الرئيسية، التي تدل على أن أظافركِ بحاجةٍ للاستراحة من الطلاء، التقشير، ويعني ذلك أن طبقةً من الظفر تذهب مع اللون عند إزالته، أي أنه يصبح عرضةً للتآكل والتمزق بمرور الوقت.
 
ونظراً لذلك، في حال لاحظتِ بعد عدة عمليات تجميل متتالية أن أظافرك تتقشر، أو أن الطبقة العليا من أظافرك تبدو كأنها تبتعد عن البقية، فيجب أن تأخذي قسطاً من الراحة من طلاء الأظافر، وتتوقفي لفترة من الوقت.
 
ولتحسين صحة أظافرك، يمكنكِ استخدام زيت بشرة، أو مرطب مقوٍّ ومغذٍّ، حتى تبدو أكثر صحة وسعادة مرة أخرى، وكذلك احرصي على تناول الفيتامينات.

 

أظافر ضعيفة وهشة:
تشير الأظافر الهشة والضعيفة إلى أن الوقت قد حان لإعطاء أظافركِ قسطاً من الراحة، حيث يحتوي الطلاء على مكونات تستنزف الرطوبة من طبقة الظفر، وعندما يبقى الطلاء لفترات طويلة، ثم يتم تطبيق طلاء جديد على الفور، لا تحصل أظافرك على فرصة لاستعادة توازن الرطوبة الطبيعي، ما يجعلها تبدو جافة وهشة وضعيفة بمرور الوقت.
 
وهنا، أيضاً، يمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم لمستحضرات الترطيب، أو زيت البشرة، أو مقوي الأظافر، وتناول العناصر الغذائية، على استعادة صحتها ومرة أخرى، كما يمكن تجنب الأظافر الهشة من خلال تجنب التلميع الزائد لأظافرك قبل وضع الطلاء، حيث إنه وفي حين أن تقشير طبقة الظفر قليلاً يساعد الطلاء على الالتصاق بشكل أفضل، إلا أن القيام بذلك بشكل متكرر يمكن أن يضعف الظفر. (زهرة الخليج)
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