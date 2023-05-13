Advertisement

المرأة

تتناول الحبوب المهدئة واعترفت بتقديمها تضحيات لدخول الوسط.. نجمة سورية تكشف اسرارا للمرة الاولى

Lebanon 24
13-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1066470-638195779864696961.jpg
Doc-P-1066470-638195779864696961.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت النجمة هناء نصور ضجة كبيرة بتصريحاتها الأخيرة التي أرجعت سبب غيابها عن الساحة الفنية إلى عدم منحها فرصة لتقديم عمل من قبل المخرجين والمنتجين.

وعبّرت خلال استضافتها في برنامج "المختار" عن شعورها بالخذلان من الوسط الفني، لأنه لم ينصفها أو ينصف أحلامها، متسائلة عن سبب عدم تقديم مخرجين مثل رشا شربتجي، والليث حجو، وسيف الدين سبيعي، فرصة عمل لها بالرغم من أنهم أصدقاء وجمعتهم أعمال كثيرة.
Advertisement
 


وأكدت أن ابتعادها عن الفن يسبب لها مشاكل نفسية كثيرة، ما جعلها تتناول الحبوب المهدئة، وتشغل نفسها في كل موسم درامي إما بالسفر وإما بأي عمل آخر، للهرب من شعورها الحزين لتجنب الألم والحسرة، بحسب تعبيرها.

وقالت نصور: "علاقاتي بزملائي الفنانين داخل الوسط سببت لي صدمة كبيرة، إذ كنت عفوية جداً معهم وتصرفت على طبيعتي، إلا أنني تعرضت لمشكلات كثيرة، ولهذا السبب أنا اليوم هادئة ومتحفظة أكثر".

وتحدثت ايضاً عن تضحياتها حتى تصبح فنانة، وتحديها والدتها بدخولها المعهد العالي للفنون المسرحية، ما دفعها لمقاطعتها طوال فترة دراستها بالمعهد، في حين تلقت الدعم الكبير من والدها. (لها) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2023-05-13
08:40 | 2023-05-13
05:00 | 2023-05-13
02:00 | 2023-05-13
23:00 | 2023-05-12
16:25 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website