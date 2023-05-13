تتناول الحبوب المهدئة واعترفت بتقديمها تضحيات لدخول الوسط.. نجمة سورية تكشف اسرارا للمرة الاولى

أثارت النجمة هناء نصور ضجة كبيرة بتصريحاتها الأخيرة التي أرجعت سبب غيابها عن الساحة الفنية إلى عدم منحها فرصة لتقديم عمل من قبل المخرجين والمنتجين.



وعبّرت خلال استضافتها في برنامج "المختار" عن شعورها بالخذلان من الوسط الفني، لأنه لم ينصفها أو ينصف أحلامها، متسائلة عن سبب عدم تقديم مخرجين مثل رشا شربتجي، والليث حجو، وسيف الدين سبيعي، فرصة عمل لها بالرغم من أنهم أصدقاء وجمعتهم أعمال كثيرة.

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