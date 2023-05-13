4 خطوات يجب أن تتبعيها عند عقاب طفلك

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أحياناً يكون لابد من عقاب الطفل حتى يتوقف عن السلوك السيئ، ولكن العقاب له قواعد وخطوات يجب أن تتبعيها حتى يؤدي الغرض المطلوب منه دون أن يؤذي نفسية طفلك.وإليكِ الخطوات التي يجب أن تتبعيها عند عقاب طفلك:الخطوة الأولى: التحذيرلا تفاجئي طفلك بتطبيق العقاب حتى لا يشعر بالظلم، يجب أن توجهي له تحذير بأن يتوقف عن السلوك الخاطئ لأن استمراره فيه سوف يعرّضه للعقاب.يمكن أن تعطي طفلك 3 تحذيرات بحد أقصى، على أن يشمل التحذير ذكر العقاب الذي سيتعرض له في حال استمراره في الخطأ.احرصي أيضاً ألا يكون التحذير في صورة تهديد غير واقعي مثل التهديد بأنكِ ستتوقفين عن حبه، بل كوني حازمة وواضحة في تحذيرك، وأن يفهم طفلك أن تحذيرك بمثابة فرصة له للنجاة من العقاب، وليس مجرد تهديد.الخطوة الثانية: امنحي طفلك بعض الوقتلا تطبقي العقاب على طفلك فور التحذير، بل امنحيه وقتاً للتفكير فيما يفعله، حتى يقرر التوقف، هذا الوقت يكون فرصة لكِ أيضاً للتفكير بهدوء بدلاً من التصرف بغضب وتطبيق عقاب أشد من الفعل.الخطوة الثالثة: طبقي العقاب المناسبيجب أن يكون العقاب مناسباً للفعل، فلا تبالغي في العقاب حتى لا يشعر طفلك بالظلم، ولا تتهاوني حتى لا يشعر طفلك بالتساهل.من المهم أن تكون العقوبات واضحة أمام طفلك من البداية، وثابتة، أي يتم الاتفاق عليها مع طفلك في أوقات طبيعية، وبالتالي عندما يخطئ طفلك ويصر على الخطأ، تتمكنين من اختيار العقاب المناسب دون المبالغة التي قد يدفعكِ إليها الغضب.الخطوة الرابعة: مناقشة ما حدثالطفل ينسى، وبالتالي فقد يكرر نفس الخطأ ويتعرض لنفس العقاب، لذا فإن مناقشة ما حدث مع طفلك يثبت الموقف في ذاكرته، ويساعده على فهم ما حدث، وبالتالي لا يشعر بالظلم، وأيضاً يظل متذكراً الموقف مما يساعده في تجنب الوقوع في نفس الخطأ حتى لا يتعرض للعقاب مرة أخرى. (نواعم)