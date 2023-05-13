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فنون ومشاهير

ابنة هيفا وهبي بـ"توب" مكشوفة على الصدر.. ومبالغة في عملية تكبير الشفاه (صور)

Lebanon 24
13-05-2023 | 08:40
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نشرت زينب فياض ابنة النجمة هيفا وهبي، صورة جديدة عبر حسابها على "انستغرام" بدت فيها باطلالة جميلة حيث شبهها الجمهور بوالدتها بشكل كبير وخصوصا بعد عمليات التجميل التي أجرتها زينب. وأطلت زينب على الجمهور بتوب مكشوفة قليلا على منطقة الصدر.
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كذلك نشرت زينب مقطع فيديو عبر "ستوري" حسابها ولكن بسبب وضعية التصوير بدت شفاه زينب كبيرة جدا بعد مبالغتها في عمليات التكبير التي تجريها. (رصد: لبنان 24)
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24

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