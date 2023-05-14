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المرأة

هكذا يدوم تأثير ظلال الجفون طويلاً

Lebanon 24
14-05-2023 | 05:00
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أوردت مجلة Jolie أن ظلال الجفون تتفتت أو تسيل خاصة في فصل الصيف، ما يلطخ الجفون ويفسد مظهرها.

وأضافت المجلة أنه يمكن إطالة تأثير ظلال الجفون خلال اليوم ببعض التدابير المهمة، على رأسها استعمال ظلال جفون مناسبة لنوع البشرة.
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وأوضحت أن البشرة الدهنية تناسبها ظلال في شكل بودرة، في حين أن البشرة الجافة تناسبها التي تكون في صورة جِل أو كريم.
وأكدت المجلة أهمية وضع طبقة أساس للظلال ليدوم تأثيرها طويلاً بوضع برايمر الظلال، أو طبقة من خافي العيوب .
كما يمكن الحصول على تأثير كثيف وعميق بطبقة أساس بيضاء، مثل الكحل الأبيض.
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